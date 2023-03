KV Oostende ziet Pierre Dwomoh niet meer terug

Het seizoen van Pierre Dwomoh zit er al op. KV Oostende huurde de middenvelder sinds begin januari van Antwerp, maar een blessure maakt een abrupt einde aan z’n verblijf aan de kust.

KVO hoopte tot eind dit seizoen op de diensten van Dwomoh te kunnen rekenen en bekwam ook een optie tot aankoop. Acht keer liet trainer Dominik Thalhammer hem in actie komen, waarvan twee keer in de basis. Zo startte hij tegen Antwerp en Zulte-Waregem.

Via socialemediakanaal Instagram maakte Dwomoh bekend met een beenblessure te kampen en dit seizoen niet meer in actie te komen. De 18-jarige jeugdinternational nam via sociale media ook afscheid van z’n ploegmaats. “Vandaag deel ik een boodschap dat me veel pijn doet. Ik moet afscheid nemen van een club die me goed behandelde en me veel leerde”, klinkt het in een Instagram-post. “Ik kamp al enkele weken met een blessure en ik besloot om het seizoen te beëindigen. Een moeilijke keuze in m’n jonge carrière.” De voorbije drie speeldagen ontbrak Dwomoh al in de wedstrijdselectie.

KVO communiceerde nog niet over de zaak. (TVA)