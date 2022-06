KV Oostende ziet 5 procent meer fans abonnement verlengen: “Elk jaar een andere campagne”

Komende maandag hervat KV Oostende de trainingen met het oog op het nieuwe voetbalseizoen. Maar de voorbereidingen op de nieuwe voetbaljaargang startte al begin mei, toen abonnementhouders hun seizoenkaart konden verlengen. Vanuit de club stijgen alvast positieve geluiden op. “83 procent van de abonnees van vorig jaar heeft nu verlengd”, zegt pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

Pas binnen anderhalve maand schiet de voetbalcompetitie weer op gang, maar de fans van KVO staan duidelijk al wat te popelen. Op vandaag hebben al zo’n 2.000 supporters hun abonnement verlengd. Vooral in de C-tribune – waar traditiegetrouw de spionkop postvat – is tot dusver het best gevuld. “Elk jaar werken we een hele campagne uit met bijhorende slogans en foto’s” opent Bram Keirsebilck.

“Denk maar aan campagnes in het verleden zoals ‘Route 31’ of ‘Ik blijf KVO’ na het vertrek van Marc Coucke. Dit seizoen kozen we voor ‘Never a still life in green, red & yellow’ enerzijds en ‘Oh la la la’ anderzijds. Die laatste natuurlijk een knipoog en eerbetoon aan Arno. De andere slagzin duidt er vooral op dat het nooit saai is op KVO. Voor onze campagnevisual kozen we voor een foto van het Casino Kursaal, getooid in groen, rood en gele neonkleuren.” Het Casino is hoofdsponsor van de club. “Maar het sluit ook aan bij onze slogan ‘Never a still life …’.

De visual doet denken aan Las Vegas, waar er ook altijd iets te beleven valt”, aldus de communicatieverantwoordelijke. “We hebben er bekende Oostendse links in verwerkt: Manten en Kalle op een bankje, strandverdwaalpalen van onze mascottes, het Franse woord ‘VIVRE’ in neonkleuren met opnieuw een verwijzing naar Arno, een affiche van Preuteleute verwijzend naar hun concert in de Diaz Arena, en ga zo maar door. We proberen steeds onze Oostendse eigenheid en identiteit te behouden met een internationaal vleugje, verwijzend naar onze buitenlandse eigenaars.”

Zo’n 2.000 fans hebben hun abonnement al verlengd. “83 procent heeft nu verlengd, vorig seizoen was dat na de voorrangsperiode ongeveer 78 procent”, duidt Bram Keirsebilck. “Daarmee zijn we tevreden, maar eigenlijk zijn we nog maar pas begonnen. We moeten nog 17 procent halen om aan hetzelfde aantal als vorig seizoen te zitten en hebben daar nog zes tot zeven weken de tijd voor. Een campagne en visibiliteit in het straatbeeld – die er binnenkort aankomen – helpen daar zeker bij. Wie nog niet verlengd heeft, wacht allicht nog de oefenmatchen of transfers af.”

Verlengd verblijf

“Op sportief vlak hebben we wel snel enkele belangrijke mensen kunnen vastleggen. Denk maar aan publiekslieveling Brecht Capon die er nog een jaartje bijdoet en aan coach Yves Vanderhaeghe. Ook Tatsuhiro Sakamoto werd langer aan de club verbonden. Elk seizoen heb je een 200-tal nieuwe fans. Als je een sportief topjaar hebt gehad, kan dat al snel verdubbelen.”

Intussen is de vrije verkoop gestart. Een abonnement op KV Oostende kan al vanaf 59 euro, afhankelijk van de leeftijd en tribune.

(Timmy Van Assche)