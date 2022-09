KV Oostende wint met 1-0 van Eupen

Na vier nederlagen op rij heeft KV Oostende een verdiende 1-0-overwinning tegen Eupen behaald. Bätzner scoorde het doelpunt van de tricolores die meer dan een halfuur met tien man speelden wegens rood voor Albanase.

Yves Vanderhaeghe wijzigde zijn team op twee plaatsen tegenover vorige week. Dewaele bekwam zijn tweede basisplaats ten nadele van Atanga. Dat deed hij heel keurig. In de verdediging keerde Medley terig om de niet fitte Katelaris te vervangen.

Beide teams beseften het belang van dit duel, een ware zespuntenmatch. Winst zou de weg naar de middenmoot wijzen. Een nederlaag vergroot het geflirt met de rode lantaarn.

Maar veel inspiratie was er niet in het eerste halfuur. Bij beide teams verloopt de opbouw aan een laag tempo. En na die dertigste minuut versnelde KVO plots wel. Niemand was de eerste keer gevolgd om een fraaie voorzet van Hornby binnen te schuiven. Meteen daarna een tweede versnelling. Albanese bediende Ambrose die netjes het leder in de rechterbenedenhoek stuurde. Het gejuich duurde slechts een minuut want de VAR liet Verboomen de treffer wegens voorafgaand buitenspel van Albanese afkeuren.

Tweede helft

Vroeg in de tweede helft was een KVO-goal wel geldig. Albanese, opnieuw hij, stuurde een voorzet tot bij Hornby die op Moser trapte. Bätzner was bij de pinken om de rebound wel over de doellijn te mikken: 1-0. KVO wou meer. Magnée moest zich reppen om Ambrose van een verdubbelde voorsprong te houden.

Maar nog voor het uur krabden velen zich in de haren. KVO moest met tien man verder. Aan de middenlijn toonde ref Verboomen een geel karton aan Albanese voor een lichte schwalbe. Het was Albaneses tweede geel van de avond en dus rood.

Uit dat laatste halfuur onthouden we vooral de vele wissels en de vele bestraffingen. Uiteindelijk noteerde de scheidsrechter negen man waaronder trainer Vanderhaeghe met geel in zijn boekje. Maar de score veranderde niet meer. In één van de vier minuten toegevoegde tijd scoorde Bätzner bijna een tweede keer. Wat een streep, die vrijetrap.

KVO klimt naar de middenmoot en speelt volgende week opnieuw een belangrijk duel, dan op bezoek bij Cercle Brugge.

P.R.