KV Oostende verteert kerstdis slecht en verliest zwaar van Genk

KV Oostende sluit het kalenderjaar met een kater af. In eigen huis verloor het met zware cijfers: 0-4. Nog een geluk dat keeper Guillaume Hubert bij de pinken was of er voltrok zich een nieuw Union-drama. Het is hoog tijd voor bezinning bij alles en iedereen bij Oostende.

In een licht mistige Diaz Arena werkte KV Oostende z’n laatste wedstrijd van de jaarkalender af tegen Racing Genk. Na de zege op Beerschot kon KVO wat vrijer ademen. Coach Alexander Blessin moest puzzelen: Capon, D’Arpino, Koziello, Atanga en Kvasina zijn geblesseerd, Amade en Fortes geschorst. Daardoor kreeg Evangelos Patoulidis z’n eerste basisplaats en zaten beloften Brock, Boufath en Coninckx op de bank. Bij Genk moest trainer Bernd Storck spits Onuachu missen, hij werd vervangen door Ike Ugbo.

Genk begon met flink wat druk naar voren en KVO ging dan ook nog eens voor kerstman spelen. Ito mocht zomaar de achterlijn halen, hard voorzetten en Ugbo kreeg de bal met meer geluk dan kunde voorbij Hubert. De Oostendse defensie had precies last van een indigeste na de feestdis: Ito en Munoz sneden heel gemakkelijk door de verdediging, een knal van Thorstvedt zoefde naast. En nog voor het openingskwartier voorbij was, had Genk een dubbele voorsprong beet. Hrosovsy lobde de bal over de verdediging, Ito kon netjes in het hoekje leggen.

Ugbo scoorde de 0-1 voor Genk. © BELGA

KVO kon geen vuist maken en slaagde er niet in om ook maar één enkele kans bij elkaar te spelen. Alle actie gebeurde aan de overkant. Keer op keer – we zijn de tel gewoonweg kwijt geraakt – pakte Genk de Oostendse verdediging in de rug. Er was een sterke Hubert nodig om Bongonda van de 0-3 te houden. Op het half uur werd een nieuwe Limburgse treffer afgekeud voor buitenspel. Het kon dan ook niet uitblijven: Munoz knalde op de rand van de kleine rechthoek hard via Hubert binnen. De match was na een goed half uur al helemaal gespeeld, het had na 45 minuten al 0-5 of 0-6 kunnen zijn.

Blessin gooide de 4-4-2-opstelling overboord en probeerde met een 3-5-2 nog iets te forceren. Cameron McGeehan mocht bij de rust invallen voor D’Haese, zijn eerste officiële speelminuten sinds 3 februari. KVO deed het een stukje beter, al was dat omdat Genk de voet van het gaspedaal haalde. Voor eventjes toch, want 10 minuten ver in de tweede helft redde Hubert fantastisch op een kopbal van Thorstvedt. Een alleenstaande Hrosovsky dikte de score nog aan met een overhoekse tik.

Hrosovsky trapte de 0-4 binnen. © BELGA

Moet je dit KVO nu met de grond afbreken? Ja en nee. Niet geholpen door schorsingen en blessures kán deze beperkte kern niet beter. Maar vooral in de eerste helft mocht het aan inzet en duelkracht wel een pak beter.

De mannen van Blessin kunnen nu even de hoofden leeg maken. Ook het bestuur kan even bezinnen en vers bloed in het team pompen – ’t is meer dan nodig. Van 4 tot en met 9 januari volgt een stage in het Spaanse La Manga, op 15 januari hervatten ze de competitie op Zulte Waregem.

(TVA)