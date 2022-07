KV Oostende verliest oefenmatch achter gesloten deuren

Na de verliespartij op Anderlecht (2-0) oefende KV Oostende op het eigen oefencomplex De Schorre. Knokke, uit eerste amateur, was de tegenstander. Opvallend: dit is al de tweede oefenmatch voor Oostende en dat terwijl het seizoen pas twee dagen geleden van start ging.

De spelers die zondagavond niet of weinig in actie kwamen, mochten hun kunnen tonen. Aan de rust stond een zware 1-4-achterstand op het bord na goals van Aelterman en een hattrick van Geeraerts. Tussendoor scoorde Boonen voor de thuisclub. In de tweede helft veerde KVO ietwat recht en brachten Gueye en Patoulidis de score terug tot 3-4. Badu, Duncan, Osifo, Govaers, Wylin, D’Haese, Koziello, Patoulidis, Boonen, Kvasina en Gueye mochten starten, Albanese, Coninckx, Stiers en Berte vielen in.

Capon (kuit), Dewaele (hamstring) en Batzner (enkel) moesten verstek geven voor de uitmatch tegen de Brusselaars. Vooral spijtig voor Dewaele, die als gewezen (jeugd)speler van Anderlecht uitkeek naar een terugkeer.

(TVA)