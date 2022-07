KV Oostende recupereert Dewaele, Urhoghide meteen in de kern

Zaterdagavond om 18.15 uur ontvangen de Kustboys in de eigen Diaz Arena het ambitieuze KV Mechelen. Dat zal zonder nieuwkomers Philips en Hornby moeten gebeuren.

De Mechelaars verloren op de eerste speeldag in het eigen AFAS Stadion met 0-2 van Antwerp. KV Oostende ging dan weer met 2-0 onderuit op het veld van Anderlecht. Puntengewin is voor beide teams dus een must. KVO kan geen beroep doen op nieuwkomers Dillon Philips en Fraser Hornby. De keeper en spits zijn nog niet speelgerechtigd. Osaze Urhoghide, die net als vorig jaar wordt gehuurd van Celtic Glasgow, is wél van de partij – een basisplaats is niet ondenkbaar.

Sieben Dewaele, vorige week nog gekwetst, keer terug in de kern. Jordy Schelfhout, Maxime D’Arpino en Brecht Capon zijn geblesseerd. Fanos Katelaris zit een schorsing uit na z’n rode kaart van vorige week.

Selectie: Hubert, Badu, Tanghe, Medley, Urhoghide, Wylin, Ndicka, Atanga, Amade, Rocha, Batzner, D’Haese, Patoulidis, Dewaele, Musayev, Sakamoto, Albanese, Gueye, Ambrose, Berte.

