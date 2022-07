KV Oostende pakt zege in eerste thuismatch van het seizoen

KVO heeft z’n eerste competitiematch van dit seizoen in de eigen Diaz Arena gewonnen. Twee goals van Atanga en evenveel assists van Bätzner zorgden voor de volle buit.

KV Oostende kon in z’n eerste thuismatch van het seizoen geen beroep doen op Sakamoto. De Japanner viel in extremis geblesseerd uit. Albanese mocht hem vervangen. KVO verloor op de eerste speeldag met 2-0 in Anderlecht, KV Mechelen ging met dezelfde cijfers de boot in tegen Antwerp.

Oostende probeerde het in een 3-4-3-opstelling. De Kustboys gingen hoog storen en dwongen KVM-doelman Coucke bijna tot een foute balcontrole. Even later was een doorsteekpass van Ambrose nét iets te hard voor Bätzner om goed te kunnen afwerken.

Kortom: KVO zat goed in de match met af en toe goeie combinaties. Na het kwartier kwam Mechelen piepen na mistasten op de linkerflank: Schoofs zag een gekraakt schot afwijken en in de handen van Hubert dwarrelen.

Inzet wordt beloond

De Oostendse inzet werd beloond: de Ghanees Atanga werkte een prima dieptepass van Bätzner prinsheerlijk af – al had de VAR wel wat tijd nodig om vermeend buiten spel alsnog af te keuren. Wat later krulde Ambrose, die goed z’n lichaam gebruikte om zichzelf ruimte te geven, niet al te ver naast. Ook erna waren er knap uitgespeelde kansjes.

In het slot van de eerste helft kwam Mechelen opzetten, KVO haalde de voet van het gaspedaal. Hubert pakte in één en dezelfde fase uitstékend uit op een schot van Schoofs en rebound van Storm. De troepen van trainer Yves Vanderhaeghe moesten achteruit.

Bolingoli kreeg dan weer te veel ruimte, maar miste z’n poging. Vlak voor rust gaf KVO de Kakkers een mentale dreun: Medley met een harde bal op Bätzner, de Duitser liep weg in de rug van de Mechelse defensie en bood Atanga z’n tweede goal op een dienblad aan.

Rood voor Albanese

KVO leek alles onder controle te hebben. Tot Albanese op aangeven van de VAR een rood karton onder de neus kreeg, nadat hij in een duel op de enkel van Strom trapte. Vijf minuutjes later illustreerde een afstandsschot van Oum Gouet wat Mechelse hoop. KVO ging dan ook loeren op de counter.

Mechelen zette alles op alles met onder meer een driedubbele wissel. Kansen bleven echter schaars: KVM leek niet bij machte om doelrijpe kansen te versieren. Op een stilstaande fase lukte het wél: een hoekschop bleef hangen in de Oostendse zestien, Peyre zette er z’n teen tegen en scoorde de aansluitingstreffer. ’t Was knokken en vechten tot in de laatste minuten: Hubert pakte nog twee uitstekende Mechelse kansen. Oostende trekt volgende week zaterdag naar Chaleroi.

(TVA/ Foto BELGA)