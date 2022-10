KV Oostende ontslaat trainer Yves Vanderhaeghe, Dominik Thalhammer volgt hem (weer) op

Na spoedberaad heeft KV Oostende trainer Yves Vanderhaeghe opzij gezet. De 52-jarige oefenmeester betaalt het gelag voor de mindere resultaten, al was er ook wrevel over de selectiepolitiek. De Oostenrijker Dominik Thalhammer (52) volgt hem op. Het is wachten op officiële bevestiging van de club.

Geen ochtendtraining bij KV Oostende maandagochtend. Het bestuur hield crisisoverleg – zonder medeweten van de coach en zijn staff – en hakte enkele uren later de knoop door. Er zat namelijk een ferme kink in de kabel tussen Vanderhaeghe en executive president Gauthier Ganaye, verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Zo zou er discussie zijn over het al dan niet opstellen van bepaalde spelers tegen onder andere Club Brugge en Antwerp, en het beter laten renderen van sommige zomertransfers. De 4-2-nederlaag tegen blauw-zwart was de druppel, al waren er eerder al geruchten over een mogelijke trainerswissel.

KV Oostende begon behoorlijk aan het seizoen, maar zakte nadien wat weg en pakte tot dusver 14 punten op 45. Op cruciale momenten wist het wel de broodnodige punten te pakken, zoals de 2-1-overwinning tegen Zulte Waregem. Op Club Brugge leek de spelersgroep wel nog achter Vanderhaeghe te staan, door terug te vechten na een 2-0-achterstand. Voor de coach zelf zou een ontslag in de herfst extra opvallend zijn: ook bij Cercle (november 2021), Gent (oktober 2018) als bij z’n eerste passage bij KVO (september 2017) zat zijn trainersambt er vroegtijdig op.

Pikant: Dominik Thalhammer volgt Vanderhaeghe op, wat hij óók al deed na diens ontslag op Cercle Brugge. De Oostenrijker werd eerder dit seizoen ontslagen bij Cercle na tegenvallende resultaten, al zette hij vorig jaar een knappe inhaalrace neer met de Vereniging. Hij staat meteen voor een grote klus: komend weekend is er de degradatietopper tegen Kortrijk.