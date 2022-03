KV Oostende onderuit tegen Anderlecht na zwakke tweede helft

KV Oostende wist geen punten te pakken op het veld van Anderlecht. Ondanks een meer dan degelijke eerste helft, gingen de Kustboys na een veel mindere twee helft kansloos met 3-0 onderuit. Nu volgt nog een lastig tweeluik tegen de nummers twee en een van het klassement, Club Brugge en Union.

KV Oostende mag stilaan aan volgend seizoen beginnen denken. Na het verlies van Seraing tegen Club Brugge (0-5) bedroeg de kloof op de barrageplek voor aanvang van de match 8 punten. Alleen mathematisch is KVO dus nog niet zeker van een verlengd verblijf in de hoogste klasse, maar niemand die daar nog aan twijfelt. Oostende zakte dus met de nodige rust naar Anderlecht af, al moest Freddie Jäkel (spierblessure) in extremis verstek geven. Bij de Brusselaars was coach Vincent Kompany geschorst na z’n rode kaart van vorige week.

Oostende zag al na enkele minuten Ndicka uitvallen, maar het plannetje van coach Yves Vanderhaeghe hield stand. KVO ving Anderlecht prima op, de Belgische recordkampioen wist geen grote dreiging te creëren. Halve kansen waren er wel, zoals een schotje van Gómez en actie van Verschaeren. De Kustboys loerden op een foutje van de ‘Mauve’. De ver uitgekomen Van Crombrugge verliest de bal halverwege de eigen helft, maar Makhtar Gueye mist z’n schot in één tijd compleet. Niet veel later kon Sakamoto zich doorzetten op rechts, maar Rocha komt een teenlengte te kort om de bal aan de eerste paal te beroeren. KVO was naar het einde van de eerste helft toe de betere ploeg, een bedrijvige Sakamoto, Atanga en Rocha voorop. Het fluitconcert van de Anderlecht-fans bij de rust was veelzeggend.

De thuisspelers hadden dat gehoord en begonnen beter aan de tweede helft. Zirkzee zat in de tang bij Urhoghide en Fortes, de bal ketste op het been van die laatste in de voeten van Refaelov. De Israëliër kon makkelijk in doel schuiven. Anderlecht nam de wedstrijd in handen, KVO had het moeilijk.

Maar na een uur spelen knokten de Kustboys zich weer een beetje in de match en gingen zelfs eventjes op de helft van Anderlecht kamperen, evenwel zonder kansen bij elkaar te spelen. Vanderhaeghe ging met vier achteraan en drie vooraan spelen, en bracht D’Haese en Ambrose binnen de lijnen. De goal viel bijna aan de overkant toen Kouame alleen op Scherpen kon afstormen, maar Urhoghide pakte uit met een ultieme tackle. Enkele tellen later zag Raman z’n goal afgekeurd voor buitenspel, meteen erna stopte Scherpen Kouame af, na dramatisch inspelen van Fortes.

Het kon niet blijven duren: Verschaeren schoof de bal tussen de benen van Scherpen, na voorafgaand een mooie combinatie met Kouame. De aanvallende wissels bij KVO rendeerden niet. Het werd zelfs nog erger: Raman kon helemaal alleen een derde goal scoren. Een bijzonder zwakke tweede helft van Oostende, dat in de eerste helft nog voor verwarring bij de thuisploeg zorgde. Zo wist Anderlecht makkelijk de winst naar zich toe te trekken. Volgende week ontvangt KV Oostende in de eigen Diaz Arena Club Brugge. (TVA)