KV Oostende moet rug rechten tegen Standard na 0 op 9: “De trainer heeft vooral op het positieve gehamerd”

Na een goeie competitiestart dreigt KV Oostende verder weg te zakken in het klassement. Na het spijtige verlies op OH Leuven wist KVO geen enkel punt te sprokkelen in de laatste drie matchen. Maar paniek? Geen sprake van. “We hebben een goeie trainingsweek achter de rug”, weet middenvelder Cameron McGeehan.

’t Was pijnlijk om zien, vorig weekend. KV Oostende wist vooral in de tweede helft tegen Leuven de betere kansen te versieren, maar kreeg in de laatste minuut het deksel op de neus. Een slecht uitgevoerde counter leidde tot die dodelijke goal, dat zeker. Maar op dat moment was die tegengoal vrij onverdiend. “Het was een moeilijk moment, na afloop”, bekent McGeehan. “We spelen goed en hadden de beste kansen. Op eender elke andere dag winnen we die match. Simpel. Maar net omdat we de punten hard nodig hebben, kwam die nederlaag hard binnen. Na afloop van de match heeft coach Yves Vanderhaeghe niet veel gezegd – hij is ervaren genoeg om te weten dat iedereen beseft wat er toen is gebeurd. Nu, we moeten de rug rechten. We kenden een heel goeie trainingsweek en de trainer heeft vooral op het positieve gehamerd.”

Het zit goed

KVO toonde wel een reactie na het slechte spel tegen Sint-Truiden daarvoor.

“Je ziet inderdaad dat we beter worden. We moeten nu details zien om te buigen tot overwinningen. Waar die details liggen? Op defensief en aanvallend vlak, het afmaken van kansen, een goeie organisatie. Ook goed om bij stil te staan: de transferperiode is gesloten en zo is het duidelijk met welke kern we de komende tijd zullen werken. Er komen ook spelers terug uit blessure en iedereen begint elkaar beter te kennen. Echt, het zit goed, hoor.”

Voorbereiding

Ook McGeehan zelf komt weer aan het oppervlak met twee invalbeurten. In het verleden geplaagd door een enkelblessure die hem bijvoorbeeld vorig seizoen voor twee derde aan de kant hield.

“Ik ging op het eind van vorig seizoen onder het mes aan de enkel. In het verleden liet ik een aanslepende blessure steeds vanzelf genezen, maar herviel ik. Nu maakte ik er komaf mee door meteen een operatie te ondergaan bij een topspecialist in Londen, waar overigens ook Eden Hazard te rade ging. Dus ja, ik miste wat voorbereiding, maar met het oog om er straks elke match te staan. Dat ik bij de U21 bijvoorbeeld drie keer scoorde tegen Anderlecht, is hoopgevend. Ik denk alvast dat ik wat leiderschap en persoonlijkheid op het veld kan bijbrengen. Ik heb tenslotte wat ervaring in Engeland en België opgedaan. Nu, ik moet wel oppassen dat ik niet té hard of té snel terugkeer, want dan is een spierblessure niet uitgesloten.”

Revanche nemen

En zo is de 27-jarige middenvelder bezig aan z’n laatste contractjaar aan de kust. “Ik ben het aan KVO en mezelf verplicht om hier een seizoen lang nog eens alles uit de kast te halen. Ik wil Oostende én bij uitbreiding België tonen wat ik in m’n mars heb. Helaas heb ik tot nu niet eens de helft van m’n kwaliteiten kunnen laten zien. Laat me die verloren tijd dus maar inhalen.”

(Timmy Van Assche)