KV Oostende maakt zichzelf belachelijk tegen Westerlo

Een ontstellend zwak KV Oostende ging met zware cijfers onderuit op bezoek bij seizoensrevelatie Westerlo: 6-0. De Kustboys kregen geen poot aan de Kempense grond en moeten dringend bezinnen.

Promovendus Westerlo speelt een prima seizoen en wist zich in de subtop te nestelen. KV Oostende sloeg een kloofje met de degradatiestreep, maar wou snel koers zetten richting veiliger oorden. Vlak voor het wereldkampioenschap nog eens winnen was dan ook het doel. In vergelijking met de vorige competitiematch tegen Kortrijk begon Katelaris in de plaats van Capon. Bij Westerlo zat de in Oostende geboren Igor Vetokele op de bank.

KVO trachtte hoog druk te zetten en dat leverde in het begin wat halve kansjes op. McGeehan vlamde voorlangs toen Hornby met de borst teruglegde. Toch was Westerlo beter, onder meer met een bedrijvige Foster. Op het kwartier werd de Kempense inzet beloond: Ambrose verloor knullig de bal op het middenveld, Nene liep makkelijk tussen Tanghe en Urhoghide richting de Oostendse doelmond en plaatste het leer netjes naast Phillips. Een behoorlijk onnozel tegendoelpunt. En ’t zou niet de laatste worden.

Het was een rommeltje bij Oostende. Niemand bij de bezoekers zat goed in de match, bij Westerlo waren bijvoorbeeld Nene en Chadli in uitstekende vorm. Vlak voor het half uur verdubbelden de Kemphanen – verdiend – de score. Een afstandsschot van Lucas Mineiro week af op Urhoghide, Dierckx liep makkelijk weg uit de rug van Katelaris en ramde de bal in doel. Extra pijnlijk: meteen erna een rondje olé van de thuissupporters bij een nieuwe aanval van wel twintig ononderbroken passes. Symbolisch voor de Oostendse onmacht én de overmach van de thuisploeg.

De 3-0 hing in de lucht: Phillips pareerde een schot van Nene, die veel te veel ruimte kreeg van de Oostendse defensie. Uitstel van executie, want na een domme fout in de zestien mocht Chadli aanleggen en de voorsprong verder uitdiepen – de arme Phillips kwam een handje tekort. Opvallend ook hoeveel de Oostendse spelers tegen elkaar begonnen mekkeren.

Wissels

Beterschap bij de tweede helft? Nope. Zelfs drie wissels bij de rust baatten niet. De snelle Westelse combinaties bezorgden KVO koppijn. Een combinatie tussen Nene en Foster eindigde met een raak schot van de Zuid-Afrikaanse spits. Maar waar was de verdediging? De forfaitscore stond vliegensvlug op het scorebord: een pass van Sakamoto achteruit belandde pardoes in de voeten van Reynolds, Urhoghide trapte domweg over dienst voorzet en Foster stond – alweer – moederziel alleen om z’n tweede van de middag te scoren. Een doelpunt waarbij elke Oostendenaar z’n haren uittrok.

Over KVO valt werkelijk niks positief te melden. Oh ja, Hornby en Atanga zorgden nog voor een ‘leuke’ tegenprik. Anderzijds drukte Westerlo het gaspedaal niet meer vol in. Bätzner zorgde ook voor een sprankeltje finesse, maar ach. Moeten we daar al enthousiast over worden? De 6-0 van Akbunar door een bos van benen was niet meer dan een logische voetnoot.

Het positieve nieuws: Dominik Thalhammer en heel KVO hebben nu zo’n vijf weken om orde op zaken te stellen én te zorgen voor een kwaliteitsinjectie. ’t Is meer dan nodig. (TVA)