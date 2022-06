KV Oostende maakt technische staf bekend: Gino Caen keert terug als assistent

Maandag start KV Oostende met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Hét moment dus om de sportieve staf bekend te maken. Zo keert Gino Caen terug naar KVO als assistent en is hij opnieuw herenigd met hoofdcoach Yves Vanderhaeghe.

Nadat KVO eerder al het afscheid aankondigde van Markus Pflanz en Alfred Ntiamoah, zijn nu ook hun vervangers gekend. De nieuwe trainersstaf is dus compleet: Gino Caen als assistent en Korneel Deceuninck als fysiektrainer vervoegen de staf, video-analyst Wesley Deschacht en keepertrainer Eberhard Trautner blijven op post.

Gino Caen was eerder al aan de slag bij KVO toen hij tussen 2015 en 2017 assistent en fysiektrainer was onder Yves Vanderhaeghe. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij Anderlecht en AA Gent en afgelopen seizoen was hij actief bij Zulte Waregem. “Voor mij is dit een terugkeer naar een ploeg waar ik altijd graag heb gewerkt en bovenal met een trainer waarmee mijn relatie altijd al top was”, laat Caen optekenen.

Fysiektrainer Korneel Deceuninck is voor het brede publiek minder bekend. Hij zet de stap van de beloftenploeg naar de A-kern. Hij werkte eerder zes jaar als jeugdtrainer bij KV Kortrijk en was de afgelopen vijf jaar al aan het werk bij Oostende. “Ik heb een fantastische tijd gehad bij de jeugd en de U21 van trainer Kurt Bataille. Ik werkte zo al samen met jongens als Siebe Wylin, Manuel Osifo, Mo Berte, Preben Stiers en Jordy Schelfhout. Deze overstap naar de A-kern een mooie beloning voor mijn geleverde werk”, weet Deceuninck.

Oostendenaar Wesley Deschacht – ook bekend van zijn trainerswerk in provinciale – ondertekende een contract als video-analist. Hij werkte eerder al bij de jeugd, maar was ook vorig seizoen al aan de slag bij de A-kern. “Het was mijn droom om fulltime in het voetbal te werken en die kwam uit toen ik eerst een contract kreeg bij de jeugd en vervolgens de staf van de A-kern.” Net als Deschacht is Eberhard Trautner een overblijver van het Alexander Blessin-tijdperk. “Ik ben de enige Duitser die hier actief blijft, maar toch heb ik nooit getwijfeld om aan boord te blijven. Ik voel me hier goed: KVO is een mooie club en ik vind het nog altijd fantastisch om jonge doelmannen beter te kunnen maken.” In Duitsland klinkt de naam van Eberhard Trautner, in 1992 landskampioen met Stuttgart, als een klok. Hij had doelmannen als Jens Lehmann, Bernd Leno en Timo Hildebrand onder z’n hoede. (TVA)