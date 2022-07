KV Oostende leent boomlange Schotse spits

Geen twee zonder drie. Na doelman Dillon Phillips en verdediger Osaze Urhoghide komt er nog een aanvaller bij. Fraser Hornby (22) komt op uitleenbasis over van de Franse eersteklasser Stade de Reims. KVO bedong ook een aankoopoptie.

De Schot groeide op in de jeugdreeksen van Premier League-club Everton en stroomde door tot de U23. Zijn eerste ervaring in een eerste ploeg deed hij op in onze Pro League, bij KV Kortrijk. In het seizoen 2019-2020 kwam hij er als 19-jarige twaalf keer in actie en scoorde hij drie keer. Zijn trainer was toen Yves Vanderhaeghe. De twee worden nu dus herenigd. In 2020 verkocht Everton de boomlange spits van 1,95 meter aan Reims. In zijn eerste seizoen werd hij nog een half jaar uitgeleend aan het Schotse Aberdeen, maar vorig seizoen kwam hij tot dertien selecties in de Franse Ligue 1. Nu keert hij na een dikke twee jaar dus terug naar België.

“Fraser is een spits die ik al eerder naar KVO wou halen maar het juiste moment kwam nooit”, meent CEO van KVO Gauthier Ganaye. “Ik ben dus tevreden dat het nu eindelijk is gelukt. Als prille twintiger maakte hij al minuten in de Franse Ligue 1 en dat is geen sinecure. Hij is nu echter op een leeftijd gekomen waarbij hij op regelmatige basis speelminuten nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Wij hebben al bewezen dat we jonge spelers beter kunnen maken. Hij heeft een enorm potentieel: groot, fysiek sterk en een neus voor goals.” (TVA)