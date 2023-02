KV Oostende in financieel woelig water? Club ontkent: “Geen dreiging van faillissement”

Verkeert KV Oostende in financiële moeilijkheden? Verschillende media meldden dat de club onder meer leveranciers niet kan betalen. KVO laat via de investeringsgroep nu weten dat er “geen financieel mismanagement is”.

Volgens Het Laatste Nieuws zou KVO kampen met financiële problemen: de ontslagpremie van Yves Vanderhaeghe en zijn assistenten laat op zich wachten, kleine en grote leveranciers zien facturen onbetaald, en makelaars, jeugdtrainers, dokters en kinesisten wachten ook op hun centen. Zo zouden de tekorten oplopen tot zo’n 5 miljoen euro.

Veel zorgen

Tegelijk wist KVO de voorbije jaren wel voor bijna 15 miljoen euro spelers van de hand te doen, zoals Arthur Theate en Jack Hendry. Kanttekening: de transferontvangsten worden pas in schijven betaald en nooit in één keer. Hoe dan ook maakt iedereen die verbonden is met de kustploeg zich zorgen, van supporters tot sponsors. Haalt KVO straks een proflicentie voor volgend seizoen? Is er sprake van financieel wanbeheer?

“Er is geen sprake van financieel wanbeheer, maar van een situatie van ‘onderkapitalisatie’”

De Oostende Investment Company, de achterliggende investeringsmaatschappij met hoofdzakelijk Amerikaanse partners, laat nu van zich horen. “De meeste Belgische voetbalclubs hebben een operationeel tekort en beperkte liquide middelen. Ook KV Oostende bevindt zich in een gelijkaardige situatie. We nemen kennis van de verhalen die in de pers zijn verschenen, maar willen sponsors, fans, leveranciers en andere belanghebbenden verzekeren dat deze info onvolledig is. Er is geen sprake van financieel wanbeheer, maar van een situatie van ‘onderkapitalisatie’, die we op korte termijn rechtzetten om te voldoen aan onze licentieaanvraag.”

Geen risico op faillissement

“We willen duidelijk maken dat er geen dreigend risico is om in een faillissement te belanden. Ook op lange termijn is er geen gevaar, omdat de eigenaars zich blijven inzetten om de club te ondersteunen, te stabiliseren en om een licentie te verkrijgen voor het volgende profvoetbalseizoen.”

Oplossing

De investeringsgroep benadrukt dat spelers en werknemers altijd correct zijn betaald. “Alle maandelijkse tussentijdse controles door de licentieafdeling doorstaan we met succes. We zijn ons ervan bewust dat er nog verschillende openstaande facturen aan leveranciers zijn en willen op zeer korte termijn met een oplossing komen.”