KV Oostende haalt verdediger weg bij Celtic

Met de Engelsman Osaze Urhoghide haalt KVO een centrale verdediger weg bij de Schotse topclub Celtic Glasgow.

De 21-jarige kan in noodgeval ook op de rechtsachter spelen. Urhoghide werd opgeleid bij AFC Wimbledon, maar kwam pas echt van het grote werk proeven bij traditieclub Sheffield Wednesday. Zo stond hij in de basis toen de derdeklasser in de Engelse beker Premier League-club Brighton uitschakelde. Twee seizoenen geleden maakte hij de overstap naar Celtic, waar Urhoghide sporadisch minuutjes mocht maken. Dit seizoen speelde hij bijvoorbeeld de laatste groepsmatch in de Europa League tegen Betis Sevilla (de Schotten waren toen al uitgeschakeld, red.).

Urhoghide wordt gehuurd tot het einde van het seizoen met optie tot definitieve aankoop. (TVA)