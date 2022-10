KV Oostende grijpt puntje in toegevoegde tijd op Seraing

Zaterdagavond heeft KV Oostende gelijkgespeeld in Seraing. Deze draw voelde als een overwinning aan omdat Hornby de gelijkmaker in de toegevoegde tijd aantekende. KVO blijft in de rangschikking één puntje boven Seraing.

In vergelijking met de nederlaag tegen Genk voerde KVO-coach Yves Vanderhaeghe drie wijzigingen door in zijn basiself. Katelaris, Albanese en Ndicka mochten op Le Pairay aan de wedstrijd beginnen. Ze kwamen in de plaats van Sakamoto, D’Haese en Hornby. KVO voetbalde in witte shirts. Onder de blauwgroene “zeeshirts” is wit thermisch ondergoed immers niet toegelaten door de KBVB.

Seraing dicteerde de wet in de eerste helft maar de Luikenaars konden uit hun vele aanvallen geen enkel doelpunt puren. Of toch eentje vroeg in de match maar Marius was duidelijk uit buitenspel vertrokken. Zijn goal werd dan ook afgekeurd. Bij KVO was Ndicka bedrijvig op de linkerflank. Albanese schoof een mooie bal voor doel maar McGeehan vergat de bal correct te controleren.

In de 45ste minuut, de laatste minuut voor de rust, legde ref Denil de bal voor KVO op de stip. Capon slingerde netjes de grote rechthoek binnen maar Tremoulet trapte hem tegen de mat. De VAR riep Denil alvast naar het scherm. Ambrose zou vanuit buitenspel Tremoulet gehinderd hebben: geen strafschop dus en 0-0 halverwege de avond.

Rood

Seraing versierde in het vierde kwartier ook een strafschop. Na een overtreding van Urghohide op Marius en ondanks enig protest van doelman Hubert en kapitein Tanghe mocht Marius aan het kalkpunt plaats nemen. Hubert dook naar zijn linkerhoek maar Marius plaatste het leder netjes buiten zijn bereik: 1-0. Meteen de eerste thuistreffer van Seraing in deze competitie.

Aan het uur bracht KV Oostende Boonen en Berte in plaats van Tanghe en Albanese in. Meteen de eerste speelkans dit seizoen voor Boonen.

In de 69ste minuut keek kapitein Sylla tegen rechtstreeks rood aan omdat hij als laatste man Berte vasthield. Met een mannetje meer hoopte KVO een sterk slotoffensief neer te zetten. Seraing plooide volledig terug en speculeerde op een tegenaanval. Een actie van Hornby belandde via Seraingspeler Mbow tegen de paal. We onthouden ook een poging van Ndicka die op het dak viel.

Drie minuten voor het eindsignaal stuurde Vanderhaeghe nog Wylin en Medley het veld in voor McGeehan en Ndicka. Er volgden nog zes minuten toegevoegde tijd. Na precies één ervan kopte Medley prima een voorzet van Boonen tegen de touwen: 1-1. Iets later vuurde Hornby nog een grondscherend schot af maar Galje stopte die bal.

