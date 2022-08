KV Oostende dondert van roze wolk na verlies tegen Gent

Geen drie op een rij voor KV Oostende. In eigen huis verloren de Kustboys met 1-3 van de Buffalo’s. Nochtans had het zo niet moeten lopen voor Oostende. Dramatisch is het verlies echter niet, volgende week wacht een herkansing in de eigen Diaz Arena.

KV Oostende leefde dankzij een 6 op 9 ontspannen toe naar de topper tegen Gent. Tatsuhiro Sakamoto viel in extremis geblesseerd uit met hinder aan de lies, Theo Ndicka kwam in de ploeg. Bij Gantoise begon de Zuid-Koreaanse nieuwkomer Hyun-Seok Hong meteen in de basis. De wedstrijd begon met een eerbetoon aan de vorig jaar overleden ex-KVO-speler Franck Berrier en de betreurde Nicole Huppermans, de vrouw van Rik Coucke, directeur van KVO’s jeugdacademie.

Duo Bätzner-Atanga

Een eerste dreiging kwam er van KVO. Na een mooie combinatie op rechts tussen Ambrose, Atanga en D’Haese, kon niemand de lage voorzet in doel duwen. Meteen erna maakte Bätzner wat oorlog in de Gentse zestien, maar moest Oostende opletten voor de counter. Kortom: een leuk matchbegin.

Het had nóg leuker kunnen worden: een sterke Atanga bracht de bal voor, Roef met flink wat zeep aan de handschoenen, maar een verraste Bätzner mikte over een leeg doel. Dé kans op een snelle openingsgoal.

Bätzner zette het vlak voor het kwartier op een andere manier recht: schitterende steekbal op Atanga en die mikte van aan het halve maantje keurig in de hoek. Derde competitiegoal voor de Ghanees, drie keer op voorzet van Nick Bätzner. Een reactie van Gent kwam er pas na een kleine tien minuten: Hjulsager, ex-KVO, met een knal vanuit de tweede lijn, Hubert ging goed plat.

Overname Gent

Met een gelukje kwam Gent toch op gelijke hoogte: Samoise met de actie op rechts, na wat geharrewar komt de bal voor de voeten van Cuypers en die had maar binnen te tikken. Zonde voor KVO, dat de wedstrijd tot dan goed onder controle had. Sterker nog: de Kustboys gaven het helemaal uit handen. Castro-Montes kreeg de bal in de voeten – D’Haese ging jammerlijk onder een hoge bal door – en debutant Hong werkte diens voorzet met een bijzonder knappe omhaal af. Absolute klassegoal, die de Oostendse adem afsneed. Hubert moest op een sterke inzet van Samoise zelfs uitpakken met een straffe voetparade.

Bijna nog bracht Atanga, diepgestuurd door Ambrose, de bordjes weer in evenwicht. Z’n schuiver ging echter naast. Rocha dwong met een afstandsschot Roef tot een puike save. Een gelijkspel bij de rust ware realistischer.

Snelle beslissing

Gent begon dreigend aan het tweede bedrijf, met onder meer pogingen van Samoise en Cuypers. KVO leverde strijd – wederom met Ambrose en Amade voorop – maar het was Gent dat op het uur de match in een definitieve plooi leek te leggen. Cuypers bediende Hjulsager en die prikte de derde Gentse goal binnen. Een handvol minuten later liet Cuypers – sterke partij – een treffer liggen.

De stadionomroeper probeerde opnieuw vuur in het stadion te blazen, coach Vanderhaeghe ondernam een ultieme poging het tij te keren door onder meer Gueye in te brengen. Zonder succes – de ploeg gaf in het laatste kwart een wat uitgebluste indruk. Gent controleerde de match rustig uit. Vadis pegelde nog tegen de lat, Hubert weerhield Cuypers met een reflex van de vierde goal.

Volgende week speelt Oostende opnieuw thuis, dan komt het stugge Sint-Truiden op bezoek.