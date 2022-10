KV Oostende bevestigt: Yves Vanderhaeghe ontslagen als trainer, Dominik Thalhammer volgt hem (waarschijnlijk) op

Yves Vanderhaeghe (52) is ontslagen door KV Oostende. Dat laat de club officieel weten. Zijn assistenten mogen vooralsnog aanblijven. “Yves blijft welkom op KVO”, zegt ceo Gauthier Ganaye.

Er zat een ferme kink in de kabel tussen Vanderhaeghe en executive president Gauthier Ganaye, verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Zo zou er discussie zijn over het al dan niet opstellen van bepaalde spelers tegen onder andere Club Brugge en Antwerp, en het beter laten renderen van sommige zomertransfers. Opvallend: van het crisisoverleg op maandagmorgen was de trainersstaf zelf niet op de hoogte.

Tweede ambtstermijn

KV Oostende begon behoorlijk aan het seizoen, maar zakte nadien wat weg. Op cruciale momenten wist het wel de broodnodige punten te pakken, zoals de 2-1-overwinning tegen Zulte-Waregem. Op Club Brugge leek de spelersgroep wel nog achter Vanderhaeghe te staan, door terug te vechten na een 2-0-achterstand.

Vanderhaeghe was bij KV Oostende bezig aan een tweede ambtstermijn, nadat hij al tussen juli 2015 en september 2017 aan de kust actief was. De gewezen Anderlecht-middenvelder en Rode Duivel stond eerder ook al aan het roer bij Kortrijk (juli 2014-juni2015), Gent (oktober 2017-oktober 2018), opnieuw Kortrijk (november 2018-januari 2021) en Cercle Brugge (februari 2021-november 2021).

Bijna een jaar na zijn vorige ontslag verliest Vanderhaeghe opnieuw z’n job. Assistenden Gino Caen, Eberhard Trautner, Wesley Deschacht en Korneel Deceuninck mogen (voorlopig) blijven. In de wandelgangen circuleert nadrukkelijk de naam van ex-Cercle-coach Dominik Thalhammer.

Te veel bergaf

“Eerst en vooral wil ik Yves bedanken voor zijn harde werk dat hij hier geleverd heeft”, zegt Ganaye. “Hij zal ook in de toekomst altijd welkom blijven op KVO. Zo’n beslissing nemen, is nooit makkelijk. Maar na vijftien wedstrijden maakten we een evaluatie en we vonden dat de prestaties te veel bergaf gingen sinds onze degelijke seizoensstart. We vonden dat nu het juiste moment was om deze beslissing te nemen om zo een nieuwe impuls te geven aan onze spelersgroep én een nieuwe dynamiek te creëren voor de rest van het seizoen.”

