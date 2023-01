KV Oostende behoudt het vertrouwen in trainer Thalhammer

Ondanks een rampzalige reeks van zeven nederlagen op rij – beker en competitie samen – blijft trainer Dominik Thalhammer op post bij KV Oostende.

De druk op de Oostenrijkse oefenmeester nam afgelopen weekend flink toe na de nederlaag tegen Cercle Brugge. “Honderd procent zeker”, zo geeft ceo Gauthier Ganaye aan.

“Toen we hem aanstelden, kozen we voor een duidelijke spelidentiteit en wilden we weer aanknopen met het pressingvoetbal van weleer onder Alexander Blessin. Die identiteit is nu duidelijk terug te zien op het veld: alle parameters – kansen afdwingen, fysieke data – tonen aan dat we erin slagen om die pressing te spelen. Onze ploeg heeft terug een duidelijke smoel en identiteit. Ik ben ermee akkoord dat op een gegeven moment ook een resultaten moeten volgen, maar met deze werkwijze zal dat ook zo zijn.”

Ganaye gaf ook aan dat er enkel nog wintertransfers gebeuren met spelers die direct inzetbaar zijn.