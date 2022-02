KV Mechelen stuurt KVO met droge 3-0 terug richting kust

De aanstelling van Yves Vanderhaeghe als nieuwe hoofdcoach inspireerde KV Oostende niet tot puntengewin. In en tegen Mechelen ging KVO met een duidelijke 3-0 onderuit. Nog een geluk dat degradatieconcurrent Seraing vrijdagavond al verloor en de kloof met plaats 17 op vijf punten blijft.

Yves Vanderhaeghe begon aan zijn tweede ambtstermijn bij KV Oostende. Vrijdag stond hij voor het eerst op het trainingsveld, zaterdag zat Vanderhaeghe meteen op de bank op bezoek bij KV Mechelen. Wie naar de opstelling keek, zag toch nog vooral de hand van Markus Pflanz, die (opnieuw) assistent-coach is, maar de vorige vijf matchen leidde. David Atanga behield net als tegen Zulte-Waregem zijn basisstek, Anton Tanghe keerde uit schorsing terug en Osaze Urhoghide maakte zijn debuut.

De wedstrijd kende een heel lange studiefase. Na 30 minuten zagen we vooral veel duels en inzet, maar geen enkele bal tussen de palen. De 3-4-3-formatie van Oostende hield goed stad tegen de traag gestarte Mechelaars, die een sprankel hoop koesterden op de ‘Champions Play-offs’ – zeg maar, play-off 1.

‘Malinwa’ ging nadrukkelijk op zoek naar ruimte om kansen bij mekaar te spelen. Na 35 minuten wat opwinding: diepe bal van Vanlerberghe, Schoofs knikte het leer op de dwarsligger. Een paar minuten later zag Hairemans zijn afstandsschot naast vliegen. Het was een voorbode voor meer onheil: Mrabti kon de bal opdrijven, een leuke combinatie met Cuypers opzetten en vrij eenvoudig de openingsgoal in doel schuiven. Het leek alsof niemand van KVO tussenbeide durfde te komen.

Vanderhaeghe greep bij de rust in met een dubbele wissel – in de eerste helft liet Oostende geen enkele kans noteren. Maar de beslissing leek al na 53 minuten gevallen: Shved plukte een hoekschop netjes uit de lucht, en na wat draaien en keren zag hij z’n afgeweken schot in doel verdwijnen. De Oostendse lijdensweg kende nog een vervolg wanneer Rob Schoofs vanop zo’n goeie 25 meter met een prinsheerlijke streep een derde treffer lukte. KVM heer en meester.

Helaas voor de KVO-fans viel er aan de zijde van de kustploeg bitterweinig te noteren. Met veel goede wil vermelden we een kopbal van Jäkel. Yves Vanderhaeghe zal komende week mentaal oplapwerk moeten verrichten om de Kustboys weer op scherp te zetten. ’t Zal nodig zijn, want de komende twee zaterdagen speelt KVO twee keer thuis: eerst tegen Standard, daarna tegen Sint-Truiden. (TVA)