KV Mechelen – Club Brugge wordt niet herspeeld

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft vrijdag beslist dat de wedstrijd KV Mechelen – Club Brugge niet opnieuw gespeeld moet worden.

Club had klacht ingediend nadat een doelpunt van Igor Thiago onterecht afgekeurd was voor buitenspel. VAR Kevin Van Damme had een speler van KV Mechelen niet gezien, en trok daarop geen buitenspellijn. De DRP oordeelde dat hij uiteraard een fout maakte, maar niet verzaakte aan een “verplichting” om een lijn te trekken.

VAR-protocol

Igor Thiago werd in de 72de minuut afgevlagd bij een doelpunt dat eigenlijk geldig was. Sandy Walsh (KV Mechelen) hield hem onside, maar dat had Van Damme dus niet gezien.

Club Brugge had, verwijzend naar een uitleg van scheidsrechtersbaas Stephanie Forde in ‘Under Review’, geargumenteerd dat de VAR een “de facto verplichting” had om de lijn te trekken. Forde had gezegd dat de VAR het protocol “niet volledig” had gevolgd.

Professional Referee Department

De DRP wees dat argument van de hand. De officiële reglementen van regelmakers IFAB leggen geen verplichting op. Omdat de VAR van oordeel was dat hij met het blote oog een beslissing kon maken, was hij niet verplicht om die lijn te trekken.

De Raad wijst er in haar beslissing ook op dat de zienswijze van Club, “dat er verhaal zou kunnen worden ingesteld tegen een VAR-interventie die nadien foutief blijkt te zijn, elk normaal verloop van een profcompetitie onmogelijk zou maken.”

Dat er na de wedstrijd door het Professional Referee Department erkend wordt dat er een fout is gemaakt in de beoordeling van een spelfase, heeft daar geen impact op.