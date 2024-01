KV Kortrijk ziet verdediger Radovanovic naar Almeria vertrekken

Aleksandar Radovanovic verlaat rode lantaarn KV Kortrijk transfervrij, ondanks een nog tot eind dit seizoen lopende overeenkomst, voor de Spaanse hekkensluiter Almeria, zo maakte de Spaanse eersteklasser zaterdag bekend. Hij is er de eerste versterking in deze wintermercato.

In Almeria ondertekende de dertigjarige Servische centrale verdediger een contract tot medio 2025. De medische tests legde hij er vrijdag reeds met succes af, zaterdag sloot hij aan bij de groep op training.

Radovanovic kwam sinds januari 2021 uit voor de Veekaa, dat hem destijds overnam van Racing Lens. In de lente van vorig jaar werd hij enkele maanden uitgeleend aan het Amerikaanse Austin. In de heenronde van dit seizoen stond hij elf keer in de basis bij de Kerels.