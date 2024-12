KV Kortrijk zet trainer Freyr Alexandersson op straat: Yves Vanderhaeghe in beeld als opvolger

KV Kortrijk heeft de samenwerking beëindigd met zijn IJslandse trainer Freyr Alexandersson, zo bevestigt de club dinsdagavond. Ook assistent Jonathan Hartmann moet opkrassen.

De 42-jarige Alexandersson was sinds januari aan de slag bij de Kerels. Hij volgde toen Joseph Akpala op, die ad interim had overgenomen van de ontslagen Glen De Boeck. Hij slaagde erin KVK via de relegation play-offs en een barrage tegen 1B-club tegen Lommel in de hoogste klasse te houden.

Dit seizoen staat Kortrijk na achttien speeldagen op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League met 17 punten. Het laat alleen Cercle Brugge (17 punten) en rode lantaarn Beerschot (11 punten) achter zich. Het 0-3-verlies afgelopen zaterdag tegen Dender was de laatste match onder de hoede van Alexandersson.

“Dit is een moeilijke beslissing voor de club. We willen Freyr & Jonathan bedanken voor hun op en top professionaliteit, harde werk en innemende persoonlijkheid”, stelt CEO Sports Pieter Eecloo.

Er is nog geen opvolger aangeduid voor Alexandersson, die in het Guldensporenstadion een contract had tot juni 2026. Kortrijk speelt zijn volgende competitiematch zaterdag (21 december) op het veld van Beerschot.

Ondertussen wordt Yves Vanderhaeghe genoemd als mogelijke opvolger. Hij zou met de club aan het onderhandelen zijn.