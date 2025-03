KV Kortrijk zet schouders onder Special Olympics met uniek shirt: “Deze atleten verdienen het om in de spotlights te staan”

Aanstaande zaterdag krijgt de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven een extra feestelijk tintje. De Veekaa trekt het veld op in een uniek wedstrijdshirt, versierd met het logo van Special Olympics Belgium. Vanaf 28 mei is Kortrijk opnieuw het decor voor de 39ste editie van de Nationale Zomerspelen, die na 2008 voor de tweede keer in het hartje van de stad worden georganiseerd.

Met deze actie zet KVK niet alleen de Special Olympics in de schijnwerpers, maar geeft de club ook een krachtig signaal: sport is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. “Sport brengt mensen samen en overstijgt alle verschillen”, benadrukt community verantwoordelijke Bauwe Dezeure. “Door dit initiatief hopen we meer bewustzijn te creëren en de kracht van inclusie te laten zien. Deze atleten verdienen onze volle steun.”

Vrijwilligers gezocht

Naast de veiling van de shirts roept KV Kortrijk ook haar supporters op om zich als vrijwilliger aan te melden. “De Special Olympics kunnen niet bestaan zonder de inzet van honderden vrijwilligers”, benadrukt Dezeure. “Aan het stadion plaatsen we de grote ‘I’m Special’-letters, waaronder een QR-code staat. Wie die scant, kan zich meteen aanmelden als vrijwilliger. Het zou fantastisch zijn als we met z’n allen dit evenement tot een succes kunnen maken.”

De Nationale Zomerspelen brengen naar schatting 3.400 atleten op de been, die in een twintigtal sportdisciplines zullen strijden voor de medailles. “Deze atleten trainen keihard, net als wij. Ze verdienen het om in de spotlights te staan en de erkenning te krijgen die ze verdienen. Hopelijk winnen we zaterdag, dan zijn de shirts misschien meer waard”, aldus de Kortrijkse aanvoerder en peter van de Nationale Zomerspelen, Brecht Dejaegere.

Meer dan voetbalwedstrijd

Zaterdag om 16 uur neemt KV Kortrijk het in het Guldensporenstadion op tegen Oud-Heverlee Leuven, en dat in een bijzonder sfeervolle setting. Ook een delegatie van Special Olympics Belgium is aanwezig om de actie extra kracht bij te zetten. “Voetbal is meer dan wat er op het veld gebeurt,” zegt community verantwoordelijke Bauwe Dezeure. “Het verbindt mensen en biedt kansen aan iedereen. We hopen dat onze supporters zaterdag datzelfde enthousiasme tonen.”