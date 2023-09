KV Kortrijk zet coach Edward Still aan de deur, Joseph Akpala neemt tijdelijk over

KV Kortrijk heeft maandag afscheid genomen van hoofdcoach Edward Still. Dat maakten de Kerels bekend op hun website. De 32-jarige Still betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten bij de start van de competitie. Hij was pas sinds deze zomer T1 in het Guldensporenstadion.

Maandagnamiddag werd intern afscheid genomen van Still, zijn assistent Mario Kohnen en videoanalist Thomas Lambert. Kortrijk bedankte de drie voor hun inzet de afgelopen maanden.

Kortrijk haalde in zijn eerste acht duels in de Jupiler Pro League maar twee punten en is daarmee achttiende en laatste. Zaterdag werd op bezoek bij Sporting Charleroi met 1-0 verloren, de zesde competitienederlaag dit seizoen.

De club gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger. Assistent Joseph Akpala neemt op interimbasis over.

Derde ontslag in elf maanden

Still is de eerste hoofdcoach in 1A die tijdens het seizoen 2023-2024 zijn biezen moet pakken. Eerder werd Vincent Euvrard vier dagen voor de start van de Jupiler Pro League wel al ontslagen bij promovendus RWDM.

Voor Still, de broer van Stade Reims-coach Will Still, is het zijn derde ontslag in elf maanden tijd. In oktober vorig jaar kreeg hij de bons bij Sporting Charleroi, in april werd hij na het behoud bedankt voor bewezen diensten bij Eupen.

Eerder was hij assistent van de Kroaat Ivan Leko bij STVV, Club Brugge, Antwerp en het Chinese Shanghai SIPG.