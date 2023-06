KV Kortrijk wint derde oefenpot met 2-4 bij Tweede Amateur-ploeg Oudenaarde

KV Kortrijk heeft z’n derde oefenmatch in de voorbereiding weten te winnen. Op het veld van Tweede Amateur-ploeg Oudenaarde haalden de Kerels het met 2-4. Tot het uur waren het de A-kernspelers die op het veld stonden, het laatste half uur mocht een elftal vol beloften hun kunnen tonen.

Al na twee minuten kwam KVK al op voorsprong op bezoek bij Oudenaarde. Na een vlijmscherpe counter bediende Avenatti z’n spitsbroeder Regali, die z’n eerste goal voor KV Kortrijk langs de thuisdoelman schoof. Even voor rusten werd de Kortrijkse voorsprong verdubbeld via Mbayo. Aan de overkant kon Oudenaarde soms knap tegenprikken na balverlies bij de Kerels, maar scoren zat er in de eerste helft niet in.

Na de pauze lukte het wel meteen voor de thuisploeg. Na mistasten van Silva, kon Mats Demedts de 1-2 op het bord zetten vanwege Oudenaarde. Maar lang bleef de marge van 1 goal niet op het bord staan: de thuisdoelman ging sterk in de fout en trok Regali neer in het zestienmetergebied. Strafschop voor Kortrijk: gelegenheidskapitein Avenatti zette die feillos om. 1-3.

Beloften

Teken voor Joseph Akpala om een elftal vol beloften tussen de lijnen te brengen. Zij kregen nog een halfuur om hun kunnen te tonen. Daarbij kwam tweede doelman Ebe De Vlaeminck enkele keren goed tussen op pogingen van de thuisploeg. Maar een klein kwartier voor tijd moest de goalie toch omdraaien na een knappe goal van Versmessen. 2-3, bij Oudenaarde hoopten ze op meer.

Maar de beloften van KV Kortrijk tikten aardig rond op de helft van de thuisploeg. Aan efficiëntie ontbrak het nog, tot Milan Baeten na een prima combinatie knap afwerkte in de rechterbovenhoek. De 2-4-eindstand was een feit, na de nederlaag bij Wervik en de overwinning op Harelbeke doet KVK er nu een zege bij. Zaterdag wacht een oefenpot achter gesloten deuren tegen tweedeklasser Beveren.

Toch blijft het hopen dat de overname snel afgerond wordt, want de spelerskern is momenteel veel te dun om een veilig seizoen te draaien in 1A. Snel een nieuwe coach en inkomende transfers halen, maar daarvoor is natuurlijk eerst zekerheid over de toekomst nodig…