KV Kortrijk werkt eerste training van nieuw seizoen af onder stralende zon: maar 14 spelers present

KV Kortrijk heeft maandagvoormiddag de eerste training van het seizoen 2023-2024 afgewerkt. Tot er witte rook is over een overname – wellicht later deze week – nemen assistent-trainers Joseph Akpala en Jimmy Hempte de trainingen op zich. Het duo kon rekenen op 14 spelers op training.

Daarbij ontbraken Selemani, Mehssatou en Henen. Dat trio heeft interlandverplichtingen. Verder ook geen Abdekaher Kadri aanwezig, de Algerijn heeft problemen met zijn identiteitspapieren en sluit later deze week aan. Muhammed Badamosi en Sambou Sissoko keren niet meer terug, beide heren blijven bij het Servische FK Cukaricki, dat de aankoopoptie van beide spelers lichtte.

Rustige training

Wel aanwezig maandagmorgen aan het Guldensporenstadion, waren 14 spelers. Daarbij ook Youssef Challouk, die na een uitleenbeurt bij RWDM terug is. Van de doelmannen was enkel Tom Vandenberghe present, van een keepertrainer is geen sprake. Op het oefenveld stond ook geen doel, er werd gewoon een rustige eerste training met de bal afgewerkt.

Dion De Neve in actie tijdens de training. © KURT DESPLENTER BELGA

Die training werd dus geleid door Joseph Akpala en Jimmy Hempte, die assistentie kregen van beloftencoach Kurt Berton. Dat trio neemt voorlopig de honneurs waar bij de Kerels, tot de overname een feit is. Daar wordt in de loop van de week witte rook over verwacht.

De spelersgroep kwam weer samen. © KURT DESPLENTER BELGA