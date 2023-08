KV Kortrijk versterkt zich met Roemeens international Raul Oprut

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Roemeense linkerflankverdediger Raul Oprut. De 25-jarige drievoudige international komt over van het Roemeense FC Hermannstadt en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club maandagavond bekend. Voor de Veekaa is het de derde transfer van het tussenseizoen.

Oprut kreeg zijn opleiding in Italië en kwam er onder meer uit voor Genua en Chievo. De voorbije vier jaar lag hij onder contract bij Hermannstadt. In eigen land kwam hij tot 140 duels, waarin hij goed was voor vier doelpunten en elf assists. Sinds vorig seizoen is hij ook Roemeens international.