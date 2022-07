KV Kortrijk verliest seizoensopener van OH Leuven

KV Kortrijk heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Kortrijk ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen OH Leuven. Mathieu Maertens en Musa Al-Taamari scoorden voor de bezoekers.

In de eerste helft waren de Kerels, via een uitstekende Dylan Mbayo, de betere ploeg. Het overwicht in balbezit kon echter niet omgezet worden in een doelpunt. Na de pauze probeerden de bezoekers uit Leuven zich wat in de wedstrijd te knokken. Ijslander Thorsteinsson trof bijna raak, maar de paal stond in de weg. Nieuwkomer Keita toonde lef op het Kortrijkse middenveld met enkele tackles op het randje, aan inzet geen gebrek. Aan de overkant kon Holzhauser minder overtuigen.

Het dominante spel van de bezoekers in de tweede helft leverde het enige doelpunt van de avond op: Mathieu Maertens kon aan de tweede paal een voorzet van De Norre binnentikken. In de blessuretijd kon El-Taamari de Leuvense voorsprong verdubbelen.

El-Taamari zorgde voor de 0-2 in de blessuretijd. © BELGA

KV Kortrijk was na de pauze kansloos en begint zo met een negatieve noot aan het seizoen 2022-2023. Een eerste werkpunt is een feit: Het overwicht in balbezit leren uitbuiten. Ook op fysiek vlak was het de tweede helft onvoldoende. Volgende week trekt de Veekaa naar Seraing, dat verloor van Zulte Waregem. Daar moet gewonnen worden.

(JV)