KV Kortrijk verliest met 3-2 van KV Mechelen, dat zeker is van Europe play-offs

Op de 33ste en voorlaatste speeldag van de Jupiler Pro League verloor KV Kortrijk met 3-2 van KV Mechelen. Zo heeft Malinwa zekerheid verworven over zijn ticket voor de Europe play-offs.

Mechelen kwam in het eigen AFAS Stadion al snel op achterstand. Benchaib werkte de bal na zeven minuten in twee tijden voorbij Mechelen-doelman Coucke. De thuisploeg rechtte de rug en Walsh kopte na een kwartier de gelijkmaker tegen de touwen, 1-1.

Na de pauze trof Benchaib (47′) al vroeg opnieuw raak met een heerlijke knal, de gelijkmaker kwam er even snel via Cuypers (53′). Mechelen ging er nu op en over en Hairemans (56.’) rondde een knappe combinatie goed af, 3-2.

Kortrijk kwam een kwartier voor tijd nog bijna langszij, maar Messaoudi beleefde een drama vanop elf meter. De spits had in eerste instantie nog raak geschoten, maar de penalty moest opnieuw genomen worden omdat een ploegmaat te vroeg in de zestien kwam. Eindstand: 3-2. Mechelen is als zesde met 52 punten zeker van de Europe play-offs.