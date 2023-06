KV Kortrijk verliest eerste oefenwedstrijd op Eendracht Wervik

KV Kortrijk heeft zaterdagavond zijn eerste oefenwedstrijd bij Eendracht Wervik uit derde amateur met 2-1 verloren. De Kerels speelden na de rust uitsluitend met beloften.

KVK had eerder op de dag al getraind. Het startte maandag aan de voorbereiding en kwam voorop via spits Gueye. Met een afstandsschot scoorde Tim Van Den Bogaerde de gelijkmaker. In de loop van de tweede helft kreeg de Tabaksploeg een penalty. Aanvoerder Jens Pante besloot over. Na een afgeweken vrijschop trapte de jonge Verhaeghe binnen.

KVK speelde met Vandenberghe (45′ Bracke), Nait-Birrou (45′ Vanbruyssel), Silva (45′ Matanda), Decoene (45′ Olivier), De Neve (45′ Daneels, 75′ Couckuyt), Bruno (45′ Montegnies), Challouk (45′ Ndefe, 75′ Verbauwheede), Avenatti (45′ Truyers, 82′ Daneels), Mbayo (45′ Nsolo), Messaoudi (45′ Haidara), Gueye (45′ Senesi)

Wervik speelde met Olievier, Verlinde (45′ De Gryse), Pante (79′ Berteyn), Van Exem, Defevere (79′ Verlinde), Vromant (45′ Cornette), Houthoofd (45′ Vandelannoitte), Van Den Bogaerde (69′ Houthoofd), Dewilde Yinthe (45′ Lingier), Dewilde Yentl (45′ Verhaeghe), Prinsier (69′ Dewilde Yinthe)

Goals: 13′ 0-1 Gueye, 45′ 1-1 Van Den Bogaerde, 85′ 2-1 Verhaeghe (EDB)