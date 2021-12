KV Kortrijk strikt Japanse verdediger Tsuyoshi Watanabe

KV Kortrijk heeft een eerste versterking binnengehaald, een extra centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 24-jarige Japanner tekende een overeenkomst voor drie jaar en een half.

Tsuyoshi Watanabe komt over van FC Tokyo. Hij is de eerste Japanner die voor KVK zal uitkomen. Bij zijn vorige club was hij een vaste waarde. Watanabe kwam uit voor de Japanse U23 en maakte al een wedstrijd vol voor de A-kern. Op het einde van dit jaar komt de Japanner aan in West-Vlaanderen. (jcs)