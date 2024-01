KV Kortrijk strikt IJslander Freyr Alexandersson als nieuwe hoofdcoach

De IJslander Freyr Alexandersson (41) wordt de nieuwe hoofdcoach van rode lantaarn KV Kortrijk. Hij was nog aan de slag bij de Deense eersteklasser Lyngby Boldklub, maar daar komt nu dus verandering in. Het zal zijn eerste ervaring op onze Belgische velden zijn.

De ‘Kerels’ zouden een mondeling akkoord hebben met de IJslander. Morgen, vrijdag, reist hij af naar West-Vlaanderen om alles officieel te maken. Net op tijd om mee te gaan op stage naar Benidorm zaterdag. Hij neemt de taken over van interim-coach Joseph Akpala, die na het ontslag van Glen De Boeck voor de tweede keer dit seizoen werd gebombardeerd als T1. Voorheen moest hij die taak al op zich nemen toen Edward Still zijn ontslagbrief kreeg. Daarmee is Freyr Alexandersson nu al de derde hoofdcoach van KVK dit seizoen.

Alexandersson heeft een verleden als T1 bij het nationale vrouwenelftal van IJsland. Daarna reisde hij tijdens het WK 2018 mee met de mannenploeg van IJsland in de staf. Na het WK werd hij zelfs assistent-coach bij die nationale ploeg. Sinds 2021 was hij aan de slag bij het Deense Lyngby BK waar hij het niet slecht deed. Hij won er 20 van zijn 35 wedstrijden en draaide goed mee in de middenmoot van de Deense competitie.

‘Mission impossible’

De IJslander wacht een ‘mission impossible’ om KV Kortrijk weer op de rails te krijgen. Voorlopig staan ze laatste in het klassement op elf punten van een veilige plaats voor het behoud. Zijn grootste doel zal dan ook zijn om de West-Vlamingen in 1A te houden. Met nog maar tien wedstrijden in de reguliere competitie wordt dat een hele opgave. (JDB)