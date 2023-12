KV Kortrijk strikt Ierse spits Jonathan Afolabi

KV Kortrijk heeft de aanvaller Jonathan Afolabi (23) aangetrokken. Dat hebben de Kerels zaterdag aangekondigd.

De Ier is de eerste winteraanwinst van de Kortrijkzanen. Hij komt over van het Ierse Bohemian FC en ondertekende een contract tot juni 2026. Met 15 doelpunten in 34 wedstrijden kroonde Afolabi zich dit seizoen tot topschutter in de Ierse hoogste afdeling. In de Ierse beker liet hij de netten ook vijf keer trillen.

KV Kortrijk is na 20 speeldagen met 10 punten de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Het volgt al op vijf punten van de voorlaatste in de stand, KAS Eupen. Kortrijk is nog op zoek naar een opvolger van Glen De Boeck, die begin december werd ontslagen.