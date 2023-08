KV Kortrijk stalt Billel Messaoudi op huurbasis bij Turkse Göztepe

KV Kortrijk leent Billel Messaoudi voor een seizoen uit aan het Turkse Göztepe, zo maakte het maandag wereldkundig via de sociale mediakanalen.

De Kerels namen de 25-jarige Messaoudi midden 2021 over van het Algerijnse Saoura in zijn thuisland. De middenvelder kon zich echter nooit volledig doorzetten in het Guldensporenstadion. In vijftig wedstrijden in competitieverband kwam hij aan drie doelpunten en twee assists.

Kortrijk kampeert na drie speeldagen puntenloos op de laatste plaats in het klassement van de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen verzekerden zich eerder op de dag van de diensten van Abdoulaye Sissako. De Franse verdedigende middenvelder maakt de overstap van degradant Zulte Waregem.

Göztepe komt uit in de Turkse tweede klasse en verloor zondag zijn openingsduel van de nieuwe jaargang.