KV Kortrijk speelt 2-2 gelijk tegen RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft zondag op bezoek bij KV Kortrijk in extremis 2-2 gelijkgespeeld op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Dion De Neve (19.) bracht de West-Vlamingen op voorsprong. Kasper Dolberg (20.) lukte snel daarna de gelijkmaker. Felipe Avenatti leek Kortrijk de eerste zege van het seizoen te bezorgen, maar dat was buiten Anders Dreyer gerekend. Anderlecht speelde ruim een halfuur met tien man na een rode kaart voor Zeno Debast. Marco Kana kreeg in de 81e minuut een tweede geel karton, waardoor de manmeersituatie van KVK voorbij was.

Paars-wit legde in het wedstrijdbegin zijn wil op in het Guldensporenstadion, Amuzu trapte tegen de lat. Maar uit het niets kwam de thuisploeg op voorsprong. De Neve strafte flauw verdedigen van Sardella af. Vrijwel meteen volgde de reactie van Anderlecht. Een afgeweken schot van Dolberg zorgde voor de 1-1. Anderlecht-doelman Dupé zweefde daarna een kopbal van Avenatti uit de benedenhoek.

Ziekenhuisbal

Dupé bracht zijn ploeg net voor het uur in de problemen met een ziekenhuisbal richting Vertonghen. Daarop hield Debast de poging van Avenatti met de hand uit de winkelhaak. De verdediger kreeg een rode kaart en Kortrijk kon 2-1 voor komen vanaf de strafschopstip. Avenatti zette de elfmeter om. Daarop gooide Brian Riemer Thorgan Hazard in de strijd.

Na een kort gespeelde vrije trap van de topaankoop zette Leoni Kortrijk-doelman Vandenberghe aan het werk met een laag schot. De door Anderlecht uitgeleende Kana kreeg in het slot nog een domme tweede gele kaart voor een trekfout. Het werd nog een zure avond voor Kortrijk, want diep in de blessuretijd pakte Dreyer uit met een heerlijke overhoekse knal: 2-2.

Anderlecht wipt met 14 op 21 voorlopig naar de leidersplaats. KV Kortrijk, 15e met 2 punten, geeft de rode lantaarn door aan Westerlo (1 pt).