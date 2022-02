KV Kortrijk smeert Zulte Waregem een beschamende nederlaag aan: 5-0!

De derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem begon voor de match zoals een burenduel moet beginnen: veel sfeer, vuurwerk en heen-en-weer geroep. Na een goed halfuur werd de ‘Vlasico’ onthoofd door een rode kaart van Humphreys en op het einde werd de match ontsierd door supportersgeweld. KV Kortrijk was baas in eigen huis en houdt de drie punten thuis na een forfaitscore. Nieuwe kopzorgen voor Simons en co.

Beide ploegen begonnen met een bang hartje aan de wedstrijd. KV Kortrijk moest na vier verliespartijen op rij eindelijk eens zijn rug rechten. Bij Zulte Waregem zag het er niet beter uit. Het wou eindelijk eens winnen in het nieuwe jaar. Hun laatste overwinning dateert van 26 december op Standard.

Onder leiding van de gezangen trok Zulte Waregem het laken geleidelijk aan naar zich toe in het wedstrijdbegin. Kortrijk keek de kat uit de boom en wachtte geduldig af. Humphreys legde een doorgebroken Messaoudi neer op de Waregemse speelhelft. Visser wou de derby niet meteen onthoofden en hield het verrassend bij geel. Een halfuur later nam de Engelsman wel een tweede gele kaart. Niet slim in een derby. KVK rook bloed.

Twee maal Sainsbury

De snelle Messaoudi zette de lijnen uit bij KVK. De Algerijn kwam alleen voor Bostyn, maar de rood-groene goalie maakte zich zeer breed. Een voorsprong hing in de lucht nadat diezelfde Messaoudi weer een kans kreeg. Bostyn kwam uit, maar greep naast de bal. Spijtig genoeg moest de Kortrijkse spits te veel uitwijken. KV Kortrijk domineerde.

Op vrije trap van Selemani tekende Sainsbury voor de 1-0. Een verdiende voorsprong voor rood-wit. Wat KV Kortrijk kon op een stilstaande fase, kon Zulte Waregem ook dachten ze. Gano zag zijn kopbal net over de lat gaan. Normaal kopt de ex- KVK-spits dit altijd binnen. De Veekaa liet dit echter niet aan zijn hart komen, want even later mocht de thuisaanhang weer juichen. Het was opnieuw Sainsbury die raak trof, 2-0. De Australiër verdubbelde de score en krikte zijn eigen doelpuntenconto op tot drie in de competitie.

KV Kortrijk kende geen genade met hun West-Vlaamse buur. Het ging verder op zijn elan en profiteerde van het mannetje meer. Het was helemaal ontketend in de tweede helft. Rood-wit kwam snel op een 3-0 voorsprong nadat Messaoudi – opnieuw – onderuit gehaald werd. Dit gebeurde in de Waregemse zestien en scheidsrechter Visser wees resoluut naar de stip. Selemani trapte het leer binnen.

Een afgang voor Zulte Waregem. Het verhaal wat Zulte Waregem dit seizoen typeert, herhaalde zich opnieuw in het Guldensporenstadion. Foutieve passes, slechte organisatie en een te lakse verdediging waar Derijck de hoofdrol op zich nam, zagen we weer. Derijck beleefde nog geen plezier aan zijn overgang naar zijn ex-ploeg. Derijcks passes komen niet terecht bij teamgenoten en zijn positiespel is bovendien niet meer wat het geweest is. Het bestuur dacht hiermee de pleister gevonden te hebben voor de open wonde in de verdediging, maar de wonde blijft ontstoken.

Ongekend zwak Zulte Waregem

Zulte Waregem stond erbij en keer ernaar: een rode kaart, een achterstand en veel vreugde bij de thuisaanhang. Het maakte geen vuist en het leek vrede te nemen met een 3-0 nederlaag in het hol van de leeuw. Maar dat was buiten Badamosi gerekend, die een einde maakte aan zijn doelpuntendroogte van bijna 950 minuten. De Gambiaan nam de 4-0 voor zijn rekening. KV Kortrijk vond de vrijstaande man gemakkelijk en zette mooie combinaties op poten.

Alsof Essevee nog niet genoeg afgezien had, sneed KV Kortrijk nog dieper in de wonde. Vijf minuten na de 4-0 stonden de forfaitcijfers op het bord. Op aangeven van aanvoerder D’Haene maakte Selemani zijn tweede van de avond. Een Waregemse eerredder zat er ook niet meer in. Dompé zat in het wedstrijdbegin goed in de match, maar ging samen met zijn team ten onder tegen een sterk KV Kortrijk.

Eindelijk weer uitsupporters …

De Essevee-fans waren niet gediend met de zoveelste wanprestatie van hun team. Ze vergaderden zich in het hoekje van de tribune en richtten zich tot de thuisaanhang. Met nog vijf minuten op de klok werd de wedstrijd vroegtijdig stilgelegd. De uitfans toonden zich van hun slechtste kant.

© DAVID STOCKMAN BELGA

Ze gooiden pyrotechnisch materiaal op het veld. Er mogen na een heel lange tijd eindelijk weer uitfans meereizen en dan misdragen ze zich. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje, want toen de spelers weer het veld betraden, stormden de KVK-fans naar de van Zulte Waregem. De steward konden de groep niet tegenhouden en het kwam tot een gevecht.

De derbyzege zal lang onthouden worden in het Kortrijkse. Simons moet duidelijk herbronnen, want Seraing wacht volgende week voor een degradatietopper.

(EC)