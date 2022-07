KV Kortrijk sluit bewogen week af met overwinning op Seraing

Opluchting bij KV Kortrijk. De soap van de voorbije week kreeg zondag in Seraing (voorlopig) een goed einde, al liep dat niet van een leien dakje. Een tienkoppig KVK won dankzij een doelpunt van Watanabe met het kleinste verschil van degradatiekandidaat Seraing, dat met 0 op 6 achterblijft. De Kerels sluiten zo een rumoerige week toch nog een beetje positief af.

“We hebben een hele week toegewerkt naar onze tweede opdracht”, aldus Karim Belhocine op zijn persbabbel donderdag. Daar was in de beginfase weinig van te werken: de Kortrijkzanen begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Seraing kon makkelijk de Kortrijkse zestien binnendringen en dat leverde ook iets op. De thuisploeg kreeg op het kwartier na ingrijpen van de VAR een penalty, na een dom foutje van Dessoleil. Ilic toonde waarom hij zo belangrijk is voor Kortrijk en stopte de elfmeter knap. Tien minuten later had Kortrijk minder geluk. Benchaib ging te driest in op de enkel van Sissoko en kreeg terecht rood van ref Lardot.

De West-Vlamingen moesten nog een dik uur verder met een man minder. De Kerels waren dan ook helemaal nergens in de eerste helft. Met elf was het niet goed, maar zonder Benchaib nog veel minder. Dankzij Ilic en de inefficientië van de thuisploeg konden de Kerels van geluk spreken dat er aan de rust nog een brilscore op het scorebord stond.

Beter Kortrijk na de pauze

Een onzichtbare De Bruyn mocht binnenblijven na de pauze, Sissoko kwam in zijn plaats om wat meer steun te bieden aan Keita op het middenveld. Dat hielp ook, want Kortrijk voetbalde aardig mee in het begin van de tweede periode. Op het uur kon Watanabe na geharrewar in de zestien van Seraing de 0-1 binnenwerken. Hun eerste echte kans van de wedstrijd was meteen goed voor het enige doelpunt van de avond.

Na de goal liet KVK de bal aan de thuisploeg, logisch ook met de man minder. Grote kansen creëerde Seraing echter niet, al hadden ze een doelpunt zeker niet gestolen. Met een trap op de paal kwam Seraing nog aardig dichtbij, maar verder zorgde het slotoffensief voor te weinig echte dreiging tegen een matig Kortrijk dat knokte voor wat het waard was.

In de slotfase haalde Tshibuabua de doorgebroken Mbayo onderuit. De verdediger kreeg een rode prent van Lardot en zo kregen we nog tien tegen tien. Kortrijk hield met veel inzet stand en zo bleef het 0-1. Seraing blijft achter met 0 op 6 en bewijst zo waarom het degradatiekandidaat nummer 1 is.

Voor Kortrijk is dit een wedstrijd om snel te vergeten, al zijn de drie punten het allerbelangrijkste. Bij een overwinning volgende week thuis tegen Sint-Truiden is de valse start weer helemaal vergeten. Al zal daarvoor nog veel werk verricht moeten worden, op en naast het veld.