KV Kortrijk schuift rode lantaarn door naar Westerlo na deugddoende zege tegen Cercle Brugge

KV Kortrijk heeft vrijdagavond, enkele dagen na het ontslag van coach Edward Still, de openingswedstrijd van de negende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van Cercle Brugge. Alle doelpunten vielen na de pauze in het Guldensporenstadion.

Dankzij de eerste zege van het seizoen schuift KV Kortrijk met vijf punten de rode lantaarn door naar Westerlo, dat slechts twee punten telt en als enige team nog niet kon winnen dit seizoen. Zondagnamiddag staan zij voor de lastige verplaatsing naar KRC Genk. Voor Cercle was het de vijfde nederlaag van het seizoen, de derde op rij. Met twaalf punten staan ze op de zevende plaats.

De vele goeie wil van de Veekaa, met Joseph Akpala als coach ad interim op de bank vooraleer Glen De Boeck maandag overneemt, werd op het uur beloond. Een opportunistische Dion De Neve schoof het leer onder Cercle-doelman Warleson in doel: 1-0. Even voordien had de thuisploeg Nayel Mehssatou zien uitvallen, met wat mogelijk een zware blessure is. Een kwartier voor affluiten stelde Isaak Davies de zege veilig. Aan de tweede paal duwde hij een lage voorzet van een sterk ingevallen Ryan Alebiosu in doel: 2-0. In de slotfase werd het toch nog spannend, maar de aansluitingstreffer van Leonardo Lopes viel uiteindelijk te laat.