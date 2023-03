KV Kortrijk schiet zichzelf nog maar eens in de voet en gaat met 3-1 onderuit bij efficiënt Westerlo

KV Kortrijk heeft opnieuw een slechte zaak gedaan in de strijd om het behoud. Op het veld van Westerlo speelde de Veekaa een verdienstelijke partij, maar inefficientië en tactische fouten zorgden ervoor dat een matig spelend Westerlo de drie punten in de Kempen kon houden.

Eupen en Oostende speelden vanavond tegen elkaar, dus KV Kortrijk kon op het veld van Westerlo een perfecte zaak doen in de strijd onderin. KVK begon dan ook goed aan de partij en versierde de eerste kansjes, al was de kwaliteit daarvan nog niet denderend. Aan de overkant kwam Kortrijk wel goed weg toen Silva de doorgebroken Van den Keybus neerhaalde, gelukkig stond de Club Brugge-huurling buitenspel. Daarna ging het op en af, zonder echt noemenswaardige kansen. Kortrijk kreeg nog de grootste domper te verwerken toen Selemani zijn wedstrijd moest staken, nadat hij z’n enkel verzwikte en tegen de boarding terechtkwam.

Geen 0-1, wel 1-0

Tien minuten voor rusten dan toch eens grote dreiging: De Neve sneed knap naar binnen en haalde uit, maar trof de paal. De eerste helft leek af te stevenen op een brilscore, tot Bolat de bal onbegrijpelijk in de voeten van Kadri trapte. De Algerijn twijfelde echter en plaatste de bal onbegrijpelijk naast. Geen 0-1 dus, maar wel 1-0 aan de overkant, vlak voor rusten. Op hoekschop verwerkte Vaesen de bal via Watanabe in doel, de Kemphanen stonden tegen de gang van het spel in op voorsprong. “We moeten de kansen die we creëren zien af te maken”, zei KVK-trainer Storck nog voor de match…

Tactische fout?

Na de pauze moest Kortrijk gaan komen en Bernd Storck bracht met Messaoudi dan ook een pak snelheid tussen de lijnen. Een goeie keuze, echter was de keuze om Mehssatou er af te halen een pak minder goed en zelfs wat onbegrijpelijk. Er was nu geen defensieve middenvelder meer en dat werd meteen ook pijnlijk duidelijk. Door een groot gat op het middenveld werd Dorgeles diep gestuurd richting het Kortrijkse doel: Vandenberghe pakte eerst uit met een prima reflex, maar in de herneming kon Vaesen de 2-0 vrij inkoppen. Boeken toe na een onbezonnen wissel?

Even hoop, daarna de boeken toe

Gelukkig voor de Veekaa hielp Bolat een handje mee. De Turkse doelman gaf nogmaals een bal zomaar weg, Bruno nam het geschenk in ontvangst aan en zette de 2-1 op het bord. Vanaf dan ging het constant op en neer. Kortrijk in het offensief, Westerlo op de counter. Vooral dat tweede was erg gevaarlijk, Dorgeles werd twee keer op Vandenberghe af gestuurd, de Kortrijkse goalie hield z’n ploeg met heerlijke saves in de partij.

Al duurde dat niet lang, het middenveld was volledig verdwenen en daar profiteerde de thuisploeg van. Het speelde na een mooie aanval Kortrijk helemaal zoek, opnieuw mocht Vaesen makkelijk afronden. Boeken toe voor de Kerels, daar mogen zowel spelers als coach zichzelf voor in de spiegel kijken.

Inefficiëntie alom

Kortrijk streed wel nog voor wat het waard was, maar zoals al heel het seizoen ontbrak de scherpte in de box bij de Kerels. De kopbalsterke Avenatti mocht helemaal vrij inkoppen, maar mikte enkele meters naast. En wie geen goals maakt, kan ook geen wedstrijden winnen… Westerlo speelde de partij volwassen uit en hield de drie punten in eigen huis.

‘Gelukkig’ voor Kortrijk deelden Oostende en Eupen de punten en ziet het beide ploegen zo ‘slechts’ een punt naderen. Op 8 april wacht voor KVK de cruciale match tegen Eupen, die wel eens levensbepalend zou kunnen worden. Hoe dan ook worden het bange weken voor de Veekaa, dat dat toch wat aan zichzelf te danken heeft.