KV Kortrijk schenkt shirts aan vzw Oranjehuis en Younited

In het Oranjehuis in Kortrijk heeft KV Kortrijk dinsdagnamiddag een stapel sportkledij van KVK bezorgd aan twee instellingen die deze best kunnen gebruiken. Het gaat om de instellingen Oranjehuis en Younited.

“Binnen onze werking worden vaak sportieve activiteiten georganiseerd en dan is het mooi dat wij deze kledij kunnen benutten. Ik kan zeggen dat onze leden de KVK-outfits met enige fierheid zullen dragen,” zegt Jonathan Puype van Oranjehuis, een organisatie die werkt met jongeren en jongvolwassenen die in zeer moeilijke situaties en gebroken contexten verkeren.

Ook Klaas Devos van Younited was best tevreden met het pakket sportkledij. “Wij zijn een samenwerking van het CAW Zuid-West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk en KV Kortrijk. We trainen bijvoorbeeld elke woensdag in De Sportschuur. We zijn zeker gediend met deze kledij, we zijn de club zeer dankbaar.”

Het was Simon Viaene, communitywerker van KV Kortrijk, die het initiatief nam om alle sportkledij die om diverse redenen niet meer kan worden gedragen (onder andere omdat er een nieuwe kledijsponsor is) aan deze instellingen te bezorgen. KVK ging ze dinsdagnamiddag dan ook zelf overhandigen in het Oranjehuis.