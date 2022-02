KV Kortrijk plukt ook Challouk weg bij Deinze

KV Kortrijk heeft zich versterkt met Youssef Challouk. De 26-jarige Belg komt na de zomerstop en maakt het seizoen vol bij Deinze. De Kerels haalden eerder al doelman Tom Vandenberghe weg bij de Oost-Vlaamse club uit 1B.

Challouk komt transfervrij over. Hij speelt vooral als rechtsbuiten in de aanvalslinie, maar kan ook centraal of op links uitgespeeld worden. De in Boom geboren Belg was vorig seizoen goed voor acht goals en tien assists. Tijdens deze competitie trapte hij al drie ballen tegen de netten en gaf hij zeven assists. De aanvaller een contract voor vier seizoenen. (jcs)