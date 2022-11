KV Kortrijk pakt zesde (!) rode kaart van het seizoen en gaat pijnlijk onderuit tegen KAA Gent: 0-4

KV Kortrijk heeft nog maar eens een zoveelste klap gekregen. In eigen huis gingen de Kerels met 0-4 onderuit tegen KAA Gent. Na twintig minuten spelen kreeg aanvoerder Kristof D’Haene een terechte rode kaart, de zesde dit seizoen al voor KVK. Nadien konden de bezoekers, ondanks ook aan hun kant een uitsluiting voor Kums, de match kinderlijk makkelijk binnenhalen. Overleeft Custovic de WK-break?

De beginfase was er eentje van een hoog tempo met veel duels en wil, maar weinig kansen. Gent kwam er wel een paar keer door, maar de Kortrijkse defensie zat er altijd nog net tussen. Aan de overkant kon KVK enkel eens dreigen via een afstandsschot van Sych, maar Nardi kon makkelijk klemmen. Op het kwartier zette Kristof D’Haene zich prima door op de linkerflank, maar niemand kon zijn lage voorzet binnenduwen. Aan de overkant smeet Silva zich prima in de weg op een schot van Hong. Het ging mooi op en neer.

Rood voor D’Haene

Kortrijk deed goed mee en was stevig in de duels, maar moest ook een pijnlijke prijs voor die agressiviteit betalen. Na twintig minuten spelen ging aanvoerder D’Haene veel te driest door op de enkel van Samoise, de linksachter kreeg meer dan terecht rood. Opvallend, het is al de zesde rode kaart dit seizoen voor de Kerels. Samoise moest als gevolg van de tackle de wedstrijd staken, zijn enkel zag er niet goed uit. Een serieuze opdoffer voor de rechtsmidden van Gent.

Kristof D’Haene krijgt rood na een tackle op Samoise. © BELGA

Overtal benut

Met tien tegen elf was Gent natuurlijk de betere ploeg en tien minuten na de uitsluiting van D’Haene konden de Buffalo’s het overtal ook uitbuiten. Dankzij een schitterende combinatie tussen Castro-Montes en Hong kwam Hjulsager alleen voor Marko Ilic, een koud kunstje voor de aanvaller die in de bovenhoek trapte. 0-1 voor Gent na een dik halfuur, en Kortrijk nog maar eens in de problemen.

Hjulsager viert de 0-1. © BELGA

Meteen na die voorsprong wou Gent die al verdubbelen, maar Dessoleil kon de voorzet van Salah voor de lijn keren. Salah had er duidelijk zin in en beloonde het vertrouwen vijf minuten voor tijd met een beauty. Na een snelle aanval kapte de linksmidden heerlijk naar zijn linkervoet en krulde hij de bal prinsheerlijk in de winkelhaak. 0-2 aan de rust en match gespeeld.

Tien tegen tien

Kort na de pauze moest ook Gent met een man minder verder, Sven Kums gleed door op de voet van Tanaka en ook hij kreeg terecht rood. Custovic kreeg terug geloof en bracht met Gueye meteen een extra spits erin. De spits moest na drie weken schorsing de Kerels terug in de wedstrijd te proberen knokken. De Kerels kregen meteen een grote kans, maar Avenatti kon niet op doel koppen. Op de tegenaanval kwam de bal bij Cuypers, de spits twijfelde niet en trapte naar de rechterhoek. Zijn poging ging via een goeie redding van Ilic op de paal. We hadden weer een leuke match om naar te kijken.

Boeken toe

KVK voetbalde best goed mee sinds de uitsluiting van Kums, maar de Kerels konden zichzelf niet belonen. Na een dik uur besloot de thuisaanhang uit ontevredenheid om rookbommen op het veld te gooien, waardoor de wedstrijd even werd stilgelegd. Het is een beeld dat we dit weekend te veel voorbij zagen komen in onze competitie, de Pro League heeft veel werk.

Meteen daarna deed Gent de wedstrijd op slot. Marko Ilic werkte een schot van Salah niet goed weg, waardoor de bal bij de ingevallen Depoitre terechtkwam. De spits tekende voor de 0-3 en nog geen vijf minuten later deden de Buffalo’s er nog eentje bij. Castro-Montes maakte De Neve belachelijk met zijn kapbeweging en gaf dan een perfect gemeten pass naar Salah, die zijn tweede van de avond kon binnenduwen. 0-4, het werd alsmaar pijnlijker voor KV Kortrijk.

© BELGA

De Kerels konden nadien niets meer bij elkaar voetballen, het werd de wonden likken tot het einde. KVK gaat de WK-break in als voorlaatste, met al vier punten achter op Eupen dat net boven de degradatiezone staat. Het zou maar eens goed kunnen dat Adnan Custovic volgende week bedankt wordt voor bewezen diensten. Het worden nog benarde maanden in Kortrijk…

(JV)