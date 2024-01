KV Kortrijk pakt gouden punt bij Club Brugge, Westerlo slaat Cercle Brugge in halfuur knock-out

KV Kortrijk heeft dinsdagavond op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League in extremis een punt behaald bij Club Brugge. De VeeKaa maakte in minuut 97 de gelijkmaker: 3-3. Cercle Brugge ging dan weer met de billen bloot op bezoek bij Westerlo. Het werd 4-2.

KVK in het absolute slot

Club was in de eerste helft veruit de betere van zijn streekgenoot en creëerde kans na kans, maar zag die inzet voor rust maar een keer beloond worden, met een goal van Philipp Zinckernagel. Na de rust braken de vele gemiste mogelijkheden Club zuur op, toen Jonathan Afolabi en Massimo Bruno KV nog naar een onverhoopte zege leken te schieten, maar Brandon Mechele en Igor Thiago stelden in extremis orde op zaken. Het venijn zat echter nog verder in de start, want Djibi Seck tikte in de 97e minuut de 3-3 voorbij Simon Mignolet.

Cercle met de billen bloot

Westerlo maakte dan weer in een halfuur komaf met Cercle Brugge. De Kemphanen scoorden via Griffin Yow en Nicolas Madsen drie keer na een afgelegde voorzet, net voorbij het halfuur gaf Romeo Vermant doelman Wanderson voor de vierde keer het nakijken. Serhiy Sydorchuk werkte de bal enkele minuten nadien nog ongelukkig in eigen doel. Tuur Rommens, die twee assists gegeven had, verknalde zijn eigen avond met een drieste tackle en kreeg nog rood. Nazinho milderde nog verder tot 4-2.

Klassement

In de stand blijft Club derde op elf punten van leider Union en drie van RSC Anderlecht, stadsrivaal Cercle is zevende. Westerlo is na een barslechte seizoensstart al opgeklommen naar plek tien, Kortrijk behoudt de rode lantaarn met vijftien punten.