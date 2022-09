KV Kortrijk opnieuw (zwaar) onderuit in eigen huis, ondanks eerste goal Lamkel Zé

Opnieuw heeft KV Kortrijk thuis niet kunnen winnen. Tegen KV Mechelen verloren ze met 1-4. De bezoekers scoorden via Walsh, 2x Schoofs en Hairemans. Voor Kortrijk opende Lamkel Zé van op de stip zijn rekening. KVK blijft na de zware cijfers achter met 1 op 12 in eigen huis en staat voor een enorm zwaar programma.

De beginfase was voor KV Mechelen, Kortrijk liet het balbezit aan de bezoekers. Die duwden de Kerels terug tot op hun eigen helft, maar kansen bleven uit in het eerste kwartier. Tot Geoffrey Hairemans de bal voor zijn voeten kreeg.

Hij twijfelde niet, zijn lage schuiver ging net naast. Kortrijk was gewaarschuwd. De Kerels kregen iets meer grip op het spel. Messaoudi kon zijn pogingen niet kadreren, Lamkel Zé toonde zich bedrijvig. Da Kameroener zette goed door op Hairemans, waardoor die laatste een fout moest begaan. De vrijschop van Loncar kon net niet in doel verlengd worden.

Match doodgemaakt in drie minuten?

Iets voor het halfuur kapte Lamkel Zé na een snelle tegenaanval naar zijn rechter, hij krulde zijn poging maar net langs de verste paal. Messaoudi liep zich vooral stuk op de Mechelse defensie, geen lekkere eerste helft van de Algerijn. Even later legde Lamkel Zé uitstekend af met de borst, Messaoudi wachtte opnieuw te lang.

De daaropvolgende tegenaanval van KV Mechelen was goed voor de voorsprong. Ilic pareerde eerst nog de poging van Storm, maar kon de bal niet ver genoeg wegduwen. De ingelopen Walsh trapte de 0-1 in het dak van het doel. Nog geen die minuten later verdubbelde Schoofs die voorsprong na een solo, al werd hem niet veel in de weg gelegd. 0-2 was de ruststand, al waren beide ploegen aan elkaar gewaagd in de eerste helft. De bezoekers toonden zich efficiënter.

Na de pauze greep Custovic in, hij bracht Mbayo erin. Hij moest proberen zoals op Eupen de match toch nog tot een positief einde te brengen. Het slachtoffer van de wissel was Mehssatou, de zwakke Messaoudi mocht blijven staan. Mbayo zorgde met zijn snelle dribbels toch meteen voor wat opleving, het publiek ging er terug achter staan.

Domme schuiver

Al was dat van korte duur. Na tien minuten spelen in de tweede helft gleed Vandendriessche dom uit in de eigen zestien, Schoofs schrok er zelf van maar kon de bal nog net breed leggen. De ingelopen Hairemans bedankte met een doelpunt. 0-3 en boeken toe?

De eerste van Didier

Niet meteen. Er ontstond terug hoop, met hulp van de VAR. De bal ging op de stip na hands van Vanlerberghe. Lamkel Zé eiste de elfmeter op en trapte zijn eerste voor de Kerels voorbij Coucke. 1-3, KVK kreeg nog een halfuur om de scheve situatie helemaal recht te zetten. Al werd het meteen daarna bijna 1-4. Ngoy omspeelde Ilic, maar nam een iets te grote bocht om af te werken.

Het spel was opeens helemaal voor de thuisploeg, Mbayo en debutant Loncar zorgden voor dreiging, maar KVK had snel een doelpunt nodig om nog iets te forceren. Spitsen erin zou je dan denken? Nee, Custovic bracht Bruno, Keita en Radovanovic voor nog 20 minuten. Vreemde keuze.

Een dikke tien minuten voor tijd kwam Felipe Avenatti dan toch, hij verving een verschrikkelijke Messaoudi en moest helpen aan het slotoffensief. Dat kwam er helemaal niet, de laatste tien minuten zat vol slordigheden en zo was het voor de bezoekers rustig uitbollen.

Venijn in de staart

Het venijn zat hem in de blessuretijd, eerst redde Coucke nog knap een kopbal van Watanabe, even later werd het nog 1-4 via de tweede goal van Schoofs. De einstand stond vast.

1-4 is een zwaar verdict, heel terecht kan je dat niet noemen, al toonde KV Mechelen zich geweldig efficiënt. KVK schoot zichzelf dan weer in de voet door individuele fouten. Custovic en zijn troepen staan voor een lastige maand: volgende week trekt Kortrijk naar Anderlecht, de week daarna komt leider Antwerp op bezoek. Het wordt angstig naar beneden kijken voor de Kerels…

(JV)