KV Kortrijk oefent op 17 juni tegen Heule

KV Kortrijk riep woensdag de pers bijeen in het Guldensporenstadion. Tijdens die persconferentie werd verteld dat de traditionele eerste oefenwedstrijd terug van weggeweest is. Elk seizoen oefent KVK tegen een ploeg uit Groot-Kortrijk om het Kortrijkse voetballandschap te ondersteunen. Op 17 juni wordt er om 19u gespeeld tegen KdNS Heule.

Na twee jaar kunnen de Kerels opnieuw uitpakken met hun jaarlijkse traditie die niet kon doorgaan door corona. “Het is fijn te zien dat al onze voetbalclubs hier opnieuw een mooie Kortrijkse voetbalhappening van willen maken. Die eerste oefenmatch is zo’n beetje als een eerste schooldag en het is steeds een leuk weerzien met alle sympathisanten, vrijwilligers en supporters van alle voetbalclubs die onze stad rijk is.”, aldus Schepen voor Sport Wouter Allijns.

Verder werd er ook verteld dat de abonnementen vanaf 3 juni verkocht worden. Wie zijn abonnement al aankocht voor de eerste oefenwedstrijd tegen Heule, krijgt een gratis drankje. Vanaf 19 mei zijn die tickets te koop op de site van KV Kortrijk. Op zondagvoormiddag 12 juni is de eerste training op het Kouterveld, met vrije toegang voor de fans.

Voor de ploegen in en rond Kortrijk is er ook een speciaal abonnementen-tarief bij KVK. In de staan- en familietribune zulllen de jeugdspelers tot 18 jaar en de vrijwilligers van de ploegen in Groot-Kortrijk al een abonnement kunnen krijgen vanaf 89 euro.

De tweede oefenwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 25 juni bij Westhoek, de stage start op dinsdag 28 juni.