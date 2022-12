KV Kortrijk oefent nog tegen Cercle Brugge en Antwerp in WK-break: “Tegenstanders van ons niveau”

Op 20 december staat de eerste belangrijke opdracht voor Bernd Storck bij KV Kortrijk gepland. Dan trekken de Kerels naar Oud-Heverlee Leuven voor de achtste finales van de Croky Cup. In aanloop van de tweede seizoenshelft is KVK druk aan het oefenen. Het speelt nog twee oefenwedstrijden, tegen Cercle Brugge en Antwerp, telkens achter gesloten deuren.

Twee weken geleden werd Bernd Storck aangesteld. De Duitser wijzigde meteen het schema van de Kerels voor de WK-break. Normaal zou Kortrijk een oefenmatch spelen in Gullegem, maar Storck annuleerde die match. “We willen ons meten met tegenstanders van ons niveau”, klonk het toen bij de gemotiveerde coach.

KVK oefende afgelopen zondag een eerste keer onder Storck, tegen het Nederlandse Excelsior Rotterdam. De Kerels speelden een verdienstelijke partij en wonnen met het kleinste verschil, na een doelpunt van Nayel Mehssatou. Nog goed nieuws uit die wedstrijd is dat Abdelkahar Kadri voor het eerst terug tussen de lijnen stond sinds zijn knieblessure, die hij op stage in juli opliep. De creatieve middenvelder lijkt klaar voor de tweede seizoenshelft, waarin de Kerels hem zeker nodig zullen hebben.

Basiself bepalen

De volgende oefenwedstrijd staat komende zaterdag gepland. Dan oefent Storck met KVK tegen zijn ex-club Cercle Brugge. De match vindt plaats in Moeskroen, opnieuw achter gesloten deuren. Verder oefent Kortrijk op 14 december tegen Antwerp. Waar die match plaats zal vinden is nog onduidelijk, maar de Kerels spelen sowieso opnieuw achter gesloten deuren.

De oefenwedstrijden tijdens deze WK-break zijn voor Storck ideaal om zijn basiself te bepalen. Na een grondige analyse van de selectie werden Aleksandar Radovanovic, Amine Benchaib en Alexandre De Bruyn alvast naar de B-kern gestuurd. Bij de laatste twee is dat geen grote verrassing, onder de vorige coaches waren de twee Belgen ook al uit de gratie verdwenen. Dat Radovanovic werd gedegradeerd is wel een verrassing, de Serviër is een sterkhouder bij KVK. De centrale verdediger wil wel nog steeds weg bij KVK, hoogstwaarschijnlijk is dat dus de reden van Storck om hem uit zijn kern te houden. De Duitser ijvert mentaliteit in zijn kern.

De eerste belangrijke opdracht staat alvast in de agenda. Op 20 december bekert KVK in de achtste finales van de Beker van België tegen OH Leuven. Begint Storck meteen met een belangrijke overwinnng?