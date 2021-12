KV Kortrijk noemt uitstel van duel met Antwerp “onrechtmatig” en denkt aan juridische stappen

KV Kortrijk is van oordeel dat de beslissing van de Pro League om het competitieduel van zondag tegen Antwerp, op de 21e en tevens laatste speeldag van dit jaar in de Jupiler Pro League, uit te stellen “onrechtmatig” is. Dat hebben de Kerels zaterdagavond gemeld. De club beraadt zich over verdere juridische stappen.

Het competitieduel van zondag tussen Kortrijk en Antwerp werd uitgesteld. In totaal zijn er bij de spelers van RAFC negen coronabesmettingen vastgesteld. Ook twee stafleden testten positief op covid-19.

Geen reglementair kader

“KV Kortrijk neemt akte van de ‘beslissing’ van de Pro League om de wedstrijd van morgen uit te stellen wegens een corona-uitbraak bij RAFC”, schrijven de West-Vlamingen in een mededeling.

“Onze club meent dat deze ‘beslissing’ onrechtmatig is. Dit was duidelijk ook de initiële visie van de kalendermanager, die gisterenavond nog aangaf ‘dat er op heden geen enkel reglementair kader binnen het huidige bondsreglement is om deze (en eventuele andere) wedstrijden uit te stellen door de kalendermanager van de Pro League ingeval van een groot aantal positieve spelers (zoals het geval is bij Antwerp)’. De Pro League had eerder bovendien uitdrukkelijk beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van corona, en dit omwille van de reeds overvolle kalender.”

“Regels hebben geen waarde”

“Deze namiddag kreeg onze club niettemin de boodschap dat de wedstrijd toch zou worden uitgesteld, in weerwil van het eigen reglement, met enkel een vage verwijzing naar de ‘de nieuwe omikronvariant die bijzonder besmettelijk blijkt te zijn’ en de besmettingen bij Antwerp die daar het gevolg zouden van zijn”, laat de KV Kortrijk weten.

“Onze club stelt vast dat regels maar een relatieve waarde hebben en dat voortaan elke club die met ook maar één omikronbesmetting kampt dus om uitstel van een wedstrijd kan verzoeken.”

“In een dergelijke context lijkt een eerlijk verloop van de competitie pure utopie en dreigt die zelfs niet te kunnen worden afgewerkt”, besluit Kortrijk, dat laat weten zich te beraden over verdere juridische stappen.