KV Kortrijk heeft Abdoulaye Sissako aangetrokken. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Zulte Waregem, dat afgelopen seizoen degradeerde. De Fransman ondertekende een contract tot juni 2027. Dat meldt KVK maandag.

Sissako begon zijn carrière bij Auxerre en Châteauroux in de Franse Ligue 2. In de zomer van 2019 haalde Zulte Waregem hem naar België. Hij speelde al 89 wedstrijden in de Belgische hoogste afdeling.