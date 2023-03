KV Kortrijk morst alweer met de kansen en ziet Charleroi drie punten mee graaien

KV Kortrijk heeft zichzelf in de voet geschoten. In eigen huis ging KVK na een matige partij aan beide kanten met 0-1 onderuit tegen Charleroi. Kortrijk was in de tweede helft de betere, maar morste met de kansen, en zag Charleroi een kwartier voor tijd via Badji de drie punten mee graaien naar Henegouwen.

Bernd Storck stond voor een serieus vraagstuk voor de wedstrijd tegen Charleroi. De Duitse leermeester moest het achterin stellen zonder de geschorste Silva en Wasinski, die gehuurd word van Charleroi en tegen zijn moederclub niet aan de bak mocht. Twee van de drie basispionnen in de defensie afwezig: Storck loste het op door Atemona en Tanaka naast Watanabe te posteren. Voorin moest KVK het nog steeds zonder de geblesseerde Messaoudi doen, Regali mocht blijven staan naast Avenatti.

De meegereisde Charleroi-aanhang moedigde hun team stevig aan, maar veel leek het niet te helpen in de beginfase. De wedstrijd kwam stroef op gang, het was wachten tot halfweg de eerste helft voor het eerste doelgevaar. Zorgane stuurde Bayo door de Kortrijkse defensie, maar Tom Vandenberghe was alert en had een prima reflex in huis op de poging van de Charleroi-spits. De wedstrijd leek zo eindelijk op gang te komen, maar niets was minder waar. Mbenza voor Charleroi en Selemani voor Kortrijk geraakten niet verder dan een ongevaarlijk schot. Een aandringend Charleroi kreeg tien minuten voor rusten nog een goede kans via Stulic, maar de Serviër trapte het leer voorlangs. Halfweg stond het 0-0 in het Guldensporenstadion, een logische tussenstand na een best zwakke eerste helft.

Kortrijk neemt initiatief

Na de pauze was het Kortrijk dat de wedstrijd in handen nam. In de eerste helft kon de Veekaa geen enkele goeie kans bij elkaar voetballen, na de pauze lukte dat wel meteen. Regali zette zich goed door op rechts en vond Avenatti alleen voor Koffi, maar de Charleroi-goalie had een prima beenveeg in huis op de afwerking van de Uruguayaan. De aanvalslust van de Veekaa was wel meteen aangewakkerd, maar Kadri en Avenatti misten de scherpte in de box om KVK op voorsprong te trappen. Even later kon Koffi makkelijk redding brengen op een vrije schop van Selemani. Kortrijk controleerde de partij.

Vreemde goal

Avenatti had geen zin om te scoren vandaag, de spits kon vrij inkoppen van recht voor Koffi, maar alweer miste de Uruguayaan. Wie z’n kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus luidt een bekend gezegde en zo geschiedde ook. Twintig minuten voor tijd kwam Charleroi voor het eerst in de tweede periode eens opzetten via Mbenza. Zijn voorzet leek voorbij alles en iedereen weg te waaien, maar aan de tweede paal duwde de ingevallen Badji de 0-1 tegen de touwen. Vandenberghe leek de bal nog van de lijn te redden, maar de lijnrechter vlagde meteen voor een doelpunt. Terecht ook, leerde de herhaling. En zo stond KVK, dat in de tweede helft toch de betere was, opeens achter. Storck greep in en bracht met Gueye, De Neve en Mbayo drie aanvallers tussen de lijnen.

Alles of niets, maar vooral niets

De alles of niets-wissels leverden een slotoffensief van de Kerels op, Charleroi plooide terug. Regali probeerde het zelf, maar de aanvaller miste precisie. Even later probeerde Avenatti het van op de rand van de zestien, maar opnieuw was de afwerking van de Uruguayaan onzuiver. Charleroi hield stand en steelt op basis van de tweede helft de drie punten mee naar het zuiden van het land. KVK vergeet voor de derde week op rij zichzelf te belonen en blijft zo onderin in een gevaarlijk parket zitten. Het wordt nog spannend de komende weken… (JV)